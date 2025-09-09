Lorca acoge este miércoles un desayuno empresarial del Movimiento '#Quiero Corredor'

LORCA (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El Movimiento #QuieroCorredor hace mañana miércoles parada en Lorca y organiza el desayuno empresarial 'Corredor Mediterráneo' en el que se dará cuenta del estado de las obras y se debatirá, desde una perspectiva empresarial, cómo el retraso en la finalización de las obras afecta a ciudadanos y empresas.

El Movimiento #QuieroCorredor viene desde el año 2016 analizando en qué situación se encuentra la obra con el objetivo de que estuviese culminada en 2025.

El secretario general y director de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Diego Lorente, ha apuntado que: "Aunque las obras avanzan y ya se ve la luz al final del túnel, como empresarios y parte de la sociedad civil sabemos la cantidad de oportunidades que estamos perdiendo por el hecho de que no se cumplan los plazos".

Lorente ha resaltado que: "El principal logro de este movimiento es unir al empresariado y a la sociedad civil en una voluntad común para sacar este proyecto adelante, pues no somos nosotros los responsables de que la infraestructura finalice, pero sin duda somos los encargados de que este proyecto se mantenga en la agenda política y de que se le dé la importancia que merece".

"Estamos a mediados del 2025 y vemos que todavía no está próxima a acabar", ha lamentado el presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), Juan Jódar, quien va a participar en el encuentro que para Jódar pretende sensibilizar a la sociedad para que sepan de la importancia que tiene esta obra para nuestro desarrollo futuro.

Además, espera que se pueda evaluar dentro de la Comunidad cómo es la situación del trazado tanto de Murcia a Cartagena como de Pulpí (Almería) a Águilas, que vertebra toda la Región de Murcia y que llega a todos los municipios de todas las zonas empresariales de influencia. Por eso, "conocer el estado de la obra y los plazos reales es básico para nuestra toma de decisiones", ha señalado.

El desayuno empresarial 'Corredor Mediterráneo' se celebrará mañana, 10 de septiembre, a partir de las 9.00 horas en la sede de Ceclor (calle Abad de los Arcos, 3).

En el encuentro, con formato coloquio, participarán el secretario general y director de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Diego Lorente; el ingeniero Industrial y experto ferroviario, asesor del Movimiento #QuieroCorredor, Francisco García Calvo; el presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor), Juan Jódar; y Antonia Martínez Asensio, gerente del Polígono Industrial Saprelorca.