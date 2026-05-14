Lorca acogerá en octubre un foro internacional sobre reconstrucción

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, participó hoy en la Asamblea General de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Lorca (Ceclor) - CARM

LORCA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

Lorca acogerá los próximos 19 y 20 de octubre el primer Foro Internacional sobre Tecnologías de Doble Uso aplicadas a la prevención, gestión y recuperación ante desastres naturales y situaciones de crisis, en el marco del programa Caetra que impulsa el Ejecutivo autonómico.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha dado a conocer esta noticia durante la clausura de la Asamblea General de Ceclor, donde destacó el papel de Lorca como referente internacional de recuperación tras los terremotos de 2011, han informado desde el Ejecutivo regional.

López Miras ha explicado que el encuentro reunirá en el recinto de Ifelor a "empresas, expertos y administraciones de todo el mundo para hablar de reconstrucción, de tecnologías de doble uso y también de prevención ante catástrofes naturales como la que ocurrió en Lorca hace ahora 15 años".

El presidente ha señalado que el foro servirá para poner en valor "la capacidad, el conocimiento y la experiencia de Lorca a raíz de los terremotos", así como para "contar al mundo entero qué es lo que se puede hacer en estos casos". Además, el evento permitirá a empresas de la Región de Murcia mostrar que "están preparadas para trabajar en otros territorios que lo necesitan, como por ejemplo en la reconstrucción de Ucrania".

El jefe del Ejecutivo regional ha destacado que, desde los seísmos, "la sociedad, las administraciones y los empresarios se conjuraron para conseguir una Lorca mejor", y puso en valor el trabajo conjunto liderado por las administraciones y el tejido empresarial.

En este sentido, ha señalado que en estos años "se han invertido más de 1.000 millones de euros en la recuperación de la ciudad, se han aprobado 17.000 expedientes para familias que perdieron su vivienda, se han reconstruido 15 barrios y se ha recuperado el patrimonio histórico y cultural de Lorca".

Además, ha destacado "la rehabilitación y reconstrucción de 160 kilómetros de carreteras", y ha defendido que la Ciudad del Sol "ha sido un ejemplo de recuperación".

REACTIVACIÓN DEL CASCO HISTÓRICO DE LORCA

López Miras ha destacado además el trabajo conjunto que el Gobierno regional está desarrollando junto a Ceclor y el Ayuntamiento de Lorca para impulsar la recuperación y reactivación del casco histórico de la ciudad.

En este sentido, ha indicado que el Ejecutivo autonómico ha aprobado cinco líneas de ayudas "que han movilizado casi 4 millones de euros", y señaló que esa colaboración constituye "la línea a seguir en uno de los grandes proyectos estratégicos del municipio".

TRASVASE TAJO-SEGURA

Durante la Asamblea, el presidente también ha abordado la situación del agua y ha reivindicado la importancia del trasvase Tajo-Segura para el Bajo y Alto Guadalentín.

Así, López Miras ha afirmado que "tenemos que impedir que el Gobierno de España lleve a cabo sus planes para recortarlo", y subrayó que se trata de una infraestructura "fundamental" para el presente y el futuro económico y social de esta zona.