Lorca moviliza el Operativo Municipal ante los avisos por lluvias para esta tarde y la madrugada

Reunión del Operativo Municipal - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lorca ha movilizado el Operativo Municipal ante los avisos por lluvias emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la tarde de este miércoles, 4 de noviembre, y la madrugada del jueves, 5 de noviembre, en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas.

El Consistorio ha pedido a los ciudadanos que eviten los desplazamientos innecesarios y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia durante todo el episodio.

El aviso naranja permanecerá activo desde las 19.00 horas de este miércoles hasta las 3.00 horas del jueves, con precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora y que podrían ir acompañadas de tormentas. Previamente, desde las 16.00 hasta las 19.00 horas, estará activo el aviso amarillo por precipitaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, también con posibilidad de tormentas.

Asimismo, AEMET establece un aviso amarillo por precipitaciones acumuladas de hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas, desde las 16.00 horas de este miércoles hasta las 3.00 horas del jueves.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha destacado la coordinación de los responsables de Emergencias, Policía Local, Educación, Servicio Eléctrico, LIMUSA, Aguas de Lorca y Servicios Sociales, así como con miembros del Consejo Asesor de INUNLOR, entre otros, para preparar el dispositivo y las medidas preventivas ante este episodio meteorológico.

El Plan de Actuación Local frente a Inundaciones de Lorca (INUNLOR) se activará en fase de preemergencia durante los periodos establecidos en los avisos. Los servicios municipales se mantienen atentos y en alerta ante la evolución de las previsiones y las posibles incidencias, en coordinación para dar respuesta a las necesidades que puedan surgir.

El dispositivo contempla el refuerzo de los efectivos de Emergencias y Policía Local, con especial atención a los fenómenos que puedan producirse de forma repentina y a los puntos del municipio que puedan presentar mayor riesgo. El Ayuntamiento adaptará las medidas preventivas a la evolución meteorológica y a las indicaciones de los servicios de emergencia.

Fulgencio Gil ha insistido en que "lo más importante es la seguridad. Pedimos máxima precaución, evitar los desplazamientos innecesarios en vehículos, no acercarse bajo ningún concepto a los cauces y ramblas del municipio e informarse permanentemente a través de los canales oficiales".

Entre las medidas preventivas adoptadas por la Concejalía de Deportes se contempla el cierre de las instalaciones deportivas municipales al aire libre durante los periodos de aviso, con el objetivo de evitar situaciones de riesgo para los usuarios y trabajadores. Asimismo, se realizará un seguimiento de las condiciones meteorológicas para adaptar cualquier otra actividad deportiva a la evolución del episodio.

De igual forma, se seguirá la evolución de las precipitaciones para proceder al cierre de Las Alamedas, parques y jardines si fuera necesario, con el objetivo de proteger a los ciudadanos ante posibles situaciones de riesgo.

Por su parte, la Concejalía de Mujer, bajo el principio de prudencia, ha decidido cancelar las actividades previstas durante la tarde de este miércoles en distintas pedanías del municipio, con el fin de evitar desplazamientos y garantizar la seguridad de los participantes.

"Aplicamos el principio de prudencia para evitar situaciones de riesgo. Sabemos que estas decisiones afectan a actividades que muchas personas esperaban, pero la seguridad debe estar por encima de cualquier otra consideración. Reducir los desplazamientos y evitar la exposición a las lluvias es fundamental", ha señalado el alcalde.

Gil ha destacado que el Ayuntamiento ha realizado las tareas de limpieza y mantenimiento de los imbornales y los sistemas de evacuación de agua del casco urbano, así como de los tramos de cauces cuya conservación corresponde exclusivamente a la administración municipal.

"Los servicios municipales han llevado a cabo los trabajos que nos corresponden para preparar el municipio ante las lluvias. Aun así, es fundamental que todos adoptemos las medidas de precaución y sigamos las indicaciones de los equipos de emergencia", ha señalado.

El Ayuntamiento solicita a los lorquinos que eviten los desplazamientos innecesarios durante los periodos de aviso. Si resulta imprescindible circular, deben extremar la precaución, reducir la velocidad y no atravesar vados inundados ni tramos de carretera cubiertos por agua.

Asimismo, se recuerda que no deben acercarse ni estacionar en cauces, ramblas, torrentes o zonas bajas, y que deben atender en todo momento las indicaciones de Policía Local y de los servicios de emergencia.

La información sobre la evolución del episodio y las medidas municipales se trasladará a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, AEMET y el 112 de la Región de Murcia. Ante cualquier emergencia, debe llamarse al 112.