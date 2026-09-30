Lucas asegura que se tramitará la declaración de emergencia para reparar las dos roturas del Trasvase

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LORCA (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha asegurado este miércoles en Lorca que se está tramitando la declaración de situación de emergencia para acometer de forma urgente la reparación de las dos roturas registradas en el Trasvase Tajo-Segura.

Lucas ha señalado que, desde que tuvo conocimiento de las roturas, se encuentra "en contacto permanente con el Ministerio" y le ha trasladado la necesidad de que se destinen "todos los recursos" para acortar los plazos de reparación.

El delegado ha explicado que los técnicos se encuentran actualmente "sobre el terreno" para evaluar el impacto y el alcance de las roturas, una valoración que, según ha indicado, continúa en estos momentos.

Asimismo, ha señalado que se está tramitando la declaración de emergencia para poder comenzar de forma urgente los trabajos de reparación.

"De forma inminente, como digo, se va a aprobar, a decretar la situación de emergencia y van a comenzar las obras de la reparación", ha afirmado Lucas.