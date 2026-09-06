Lucas: "Las costas de la Región están vigiladas 365 días al año, no los últimos 15 días que es cuando se acuerda el PP"

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha reseñado este domingo, desde las fiestas de Calasparra, que "las costas de la Región de Murcia están vigiladas 365 días al año, no los últimos 15 días cuando se acuerda el PP".

Lucas, que ha sido preguntado por la llegada de una embarcación el pasado viernes en la que podría haber tres fallecidos, ha dicho que esa información "no está confirmada", por lo que pedido prudencia mientras los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado analizan los datos.

"En el caso de confirmarse, la Delegación del gobierno, como está haciendo hasta el momento, informará con total detalle y sobre todo con total transparencia", ha añadido.

Sobre si estaba informado de la llegada "masiva" de inmigrantes, el delegado ha querido trasladar a toda la ciudadanía "que las costas de la Región de Murcia están permanentemente vigiladas los 365 días del año. Permanentemente vigiladas, no solo los últimos 15 días cuando se acuerda el Partido Popular".

"Hemos incrementado los medios y hemos reforzado los constroles de las costas. Y a los resultados me remito, en la última semana semana se ha procedido a la detención de cuatro personas", al tiempo que ha destacado el trabajo que realizan los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado.

Lucas ha pedido al PP y sobre todo al presidente López Miras "que abandonen la confrontación, que abandone el populismo y la demagogia migratoria, que lo único que está haciendo es generar odio y dividir a la sociedad".

"Lo que quiere hacer López Miras es dividir a la sociedad y confrontar para no ponerse a trabajar, para que no se hable de que la comunidad autónoma que, como acabamos de conocer, lidera la pobreza infantil, o para que no se hable de esa lista de espera en sanidad o de la trama de la prótesis", ha aseverado.

Una trama, ha dicho, por la que el presidente regional, a día de hoy, "sigue sin pedir perdón", con "hay miles de pacientes en la Región de Murcia que no saben si han sido intervenidos con material caducado".

"El señor López Mira tiene muchas tareas y muchas competencias, por tanto, que se ponga a trabajar y sobre todo, y ya se lo pido desde el corazón, que abandone la confrontación", ha subrayado.