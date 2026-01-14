Lucas, sobre el CPFF: "Si el Gobierno regional no negocia estaría traicionando a los intereses de la Región"

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, durante una rueda de prensa en una imagen de Archivo
El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, durante una rueda de prensa en una imagen de Archivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 14 enero 2026 13:00
MURCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha pedido al Ejecutivo autonómico que "analice, debata y negocie" el nuevo modelo de financiación autonómica que este miércoles se presenta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Si se levantan sin negociar, sin debatir, estarían traicionando a los intereses de la Región de Murcia y --el presidente regional, Fernando López Miras-- demostraría que es una marioneta de los intereses de Feijóo", ha añadido.

Al respecto, Lucas ha apuntado que "Feijóo es gallego y a lo mejor esta propuesta no le interesa, pero a la Región de Murcia le beneficia", ha apuntado, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

El delegado del Gobierno ha insistido en que el modelo actual "perjudica a la Región" y ha pedido a López Miras "centrarse y abandonar los argumentarios vagos" porque "estamos hablando de 1.188 millones de euros al año más para la Región de Murcia".

