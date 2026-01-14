Lucas, sobre el CPFF: "Si el Gobierno regional no negocia estaría traicionando a los intereses de la Región"

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, durante una rueda de prensa en una imagen de Archivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

MURCIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha pedido al Ejecutivo autonómico que "analice, debata y negocie" el nuevo modelo de financiación autonómica que este miércoles se presenta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Si se levantan sin negociar, sin debatir, estarían traicionando a los intereses de la Región de Murcia y --el presidente regional, Fernando López Miras-- demostraría que es una marioneta de los intereses de Feijóo", ha añadido.

Al respecto, Lucas ha apuntado que "Feijóo es gallego y a lo mejor esta propuesta no le interesa, pero a la Región de Murcia le beneficia", ha apuntado, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno.

El delegado del Gobierno ha insistido en que el modelo actual "perjudica a la Región" y ha pedido a López Miras "centrarse y abandonar los argumentarios vagos" porque "estamos hablando de 1.188 millones de euros al año más para la Región de Murcia".