Lucas destaca la "aportación fundamental" de los empresarios a la riqueza del tejido socioeconómico de la Región

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha intervenido este jueves en el acto de celebración del Día Regional del Empresario y la Empresaria de la CROEM, en el que ha destacado la "aportación fundamental" del colectivo a la riqueza del tejido socioeconómico de la Región de Murcia.

"Esta es una buena oportunidad para reconocer vuestra aportación a nuestra sociedad, a nuestra Región. No solo en términos económicos, sino, también, sociales. Porque los empresarios y las empresarias sois quienes generáis empleo y oportunidades y, en definitiva, los pilares de nuestra sociedad", ha dicho en su discurso, según informaron fuentes de la Delegación del Gobierno en una nota de prensa.

Francisco Lucas, ha defendido la necesidad de fomentar la colaboración público-privada. "Conozco lo mejor de los dos mundos, y por eso estoy convencido de que esta colaboración es el camino adecuado para avanzar. Porque, sumando esfuerzos, se consiguen los grandes logros", ha añadido.

MÁS DE 2.000 MILLONES DE EUROS PARA EMPRESAS Y PARTICULARES

En este sentido, el delegado del Gobierno ha señalado que, a través del Plan de Recuperación, el Ejecutivo central ha destinado más de 2.000 millones de euros a la Región de Murcia, de los que se han beneficiado 42.000 empresas, instituciones y particulares con inversiones que han alcanzado a todos los sectores.

"Gracias a ese apoyo, al liderazgo político del Gobierno de España y al trabajo de los empresarios, España volverá a liderar este año el crecimiento económico entre las grandes economías de la zona euro, con una previsión de crecimiento que triplica la del conjunto de la zona euro y que refuerza la confianza de inversores y familias hasta el punto de que, sólo en los que llevamos de año, se han creado 77.000 nuevas empresas", ha añadido.

DIÁLOGO Y VOLUNTAD DE ACUERDO

Finalmente, el delegado del Gobierno ha puesto a los empresarios como ejemplo del diálogo y la voluntad de acuerdo que es necesario para que la Región de Murcia siga creciendo, y ha indicado que será siempre su alado para seguir trabajando y sumando fuerzas "para superar los retos que tenemos por delante".