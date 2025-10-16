Lucas destaca el refuerzo de la seguridad ciudadana en Lorca con la incorporación de 45 nuevos agentes de Guardia Civil

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, visita el cuartel de la localidad y ha valorado la cifra récord de efectivos de la Benemérita en la Región de Murcia - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

LORCA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha visitado este jueves el Cuartel de la Guardia Civil de Lorca, donde ha dado la bienvenida a 45 nuevos agentes que se incorporan a esta Compañía y que permitirá duplicar el número de patrullas al mes.

"Damos la bienvenida a estos nuevos agentes que velarán por la seguridad y tranquilidad de todos los vecinos y vecinas de Lorca. De esta forma, el Gobierno de España vuelve a demostrar su compromiso con la seguridad del municipio y con la propia Guardia Civil", ha manifestado Lucas.

De esta forma, el grado de cobertura en la Compañía de Lorca es del 97%, y la de los tres puestos principales, Águilas, Mazarrón y Totana, del 100%.

Estos 45 nuevos agentes se suman a los otros 45 en prácticas incorporados el pasado mes de julio, que prestarán servicio en Lorca durante el próximo año.

El delegado del Gobierno ha destacado que, desde 2018, se han incorporado más de 350 guardias civiles en la Región de Murcia, hasta alcanzar una cifra histórica de 2.200 agentes de la Benemérita.

"Hemos avanzado mucho, pero no nos conformamos, y vamos a seguir trabajando para que la Región de Murcia siga siendo, con una tasa de criminalidad 3,5 puntos inferior a la media nacional, una de las más seguras de España", ha indicado, para después dejar claro que no es partidario de cerrar este cuartel.

"No soy partidario del cierre del cuartel y, en todo caso, lo voy a abordar con el rigor y la seriedad que merece", ha zanjado.

Lucas, que ha estado acompañado por el coronel jefe de la 5ª Zona, ha aprovechado para conocer las instalaciones del Cuerpo en la ciudad y ha agradecido a todos los guardias civiles su responsabilidad, compromiso y vocación de servicio público.