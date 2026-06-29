Lucas evita valorar la petición de García-Page sobre elecciones anticipadas: "Estoy centrado en la Región de Murcia"

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas - PSRM-PSOE

MURCIA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha eludido valorar la petición del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, de adelantar las elecciones generales, y ha asegurado que su labor se encuentra focalizada de manera "exclusiva" en los asuntos de la Región.

"Estoy centrado, y lo estoy demostrando, en la Región de Murcia. No sé la prioridad nacional o regional de otros; mi prioridad regional es la Región de Murcia y de todos sus ciudadanos y ciudadanas", ha zanjado a preguntas de los medios de comunicación.

Lucas ha desgranado los asuntos sobre los que se vuelca su actividad, entre los que ha citado la necesidad de dotar de medios suficientes a los bomberos forestales y al Consorcio de Extinción de Incendios, así como garantizar que todos los alumnos dispongan "por fin" de aulas climatizadas.

Asimismo, ha exigido explicaciones para esclarecer "la verdad" en torno a la polémica por la trama de las prótesis. "Mi prioridad es que se den explicaciones y se conozca la verdad y, sobre todo, que muchos pacientes de esta región dejen de tener preocupación por si han sido intervenidos con material caducado", ha insistido.

En clave interna de partido, el líder socialista se ha mostrado "contento de que se haya aprobado ya el calendario de primarias", al considerar que es el paso necesario para "consolidar la alternativa que necesita esta región".

Frente a quienes cuestionan la idoneidad del mes de julio para celebrar el proceso, Lucas ha remarcado que la convocatoria fue validada por "unanimidad" en el Comité Federal del partido, y ha recordado que "hasta el viernes cualquier compañero o compañera que quiera presentarse puede hacerlo".

Finalmente, ha rechazado los argumentos sobre una supuesta falta de margen de maniobra al advertir de que "desde que se elige al secretario general hace ya más de un año se sabe que vamos a tener primarias", por lo que ha concluido que "tiempo por supuesto que ha habido".