Lucas insta a López Miras a dejar "postureos" y a trabajar "con lealtad" junto al Gobierno para evitar despidos en Sabic

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha instado este jueves al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, a que "se deje los postureos" y "se ponga a trabajar con lealtad junto al Gobierno de España" para evitar los despidos y el cierre de la planta de Sabic en Cartagena.

Lucas ha reaccionado así después de que López Miras anunciase en una sesión de control en la Asamblea Regional que el ministro de Industria y él mismo han enviado una carta al CEO de Sabic para "reunirnos de forma urgente", con el objetivo de "aclarar" los extremos que ha reclamado el comité de empresa tras el anuncio de la venta y el cierre de la planta.

Para el delegado del Gobierno en la Región, estas palabras son "bienvenidas", especialmente después de que el pasado lunes el jefe del Ejecutivo regional y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, "aceptaran los despidos masivos y se resignaran al cierre", según ha precisado.

"Este delegado de gobierno anunció el martes una mesa de diálogo liderada por el Ministerio de Industria para evitar esos despidos masivos y el cierre de la planta de Cartagena y hoy López Miras se suma a esa iniciativa; por tanto, bienvenido", ha señalado Lucas a preguntas de los medios de comunicación.