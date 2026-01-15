Lucas, sobre el nuevo modelo de financiación autonómica: "Yo me alineo con la Región de Murcia"

MURCIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha asegurado se alinea "exclusivamente" con la Región de Murcia. Así ha respondido a los periodistas que, tras una reunión con las plataformas en defensa del Mar Menor, le preguntaron sobre su posición en relación al nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno central.

"Me dan igual los colores políticos y los presidentes autonómicos de otras comunidades", ha apostillado, al ser preguntado por si se posiciona con los socialistas que se han mostrado en contra o con la postura de Cataluña.

Así, Lucas ha insistido en pedir al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, que "defienda los intereses de los ciudadanos de la Región" ya que lo considera "una marioneta de los intereses de Feijóo".