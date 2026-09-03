Lucas pide al Gobierno regional "abandonar la confrontación" y reclama unidad en torno a Ceuta

MURCIA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha pedido este jueves al Ejecutivo autonómico, y especialmente al presidente regional, Fernando López Miras, que "abandone la confrontación" y ha reclamado unidad de las formaciones políticas en torno a la situación de Ceuta.

Lucas ha realizado estas declaraciones desde la recepción oficial de la patrona de Murcia, Nuestra Señora de la Fuensanta, en Murcia, que da comienzo a la Feria de Septiembre, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

"Ceuta es España, también lo dije ayer, y defender Ceuta es defender el conjunto de nuestro país", ha señalado el delegado del Gobierno, quien ha valorado la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados.

En este sentido, ha considerado que "ya es hora de que el Gobierno regional, y sobre todo los dirigentes regionales, el presidente de la Comunidad Autónoma, López Miras, abandone la confrontación, abandone la autorización partidista, y nos pongamos todos a trabajar".

"Ceuta y España necesita que todas las formaciones políticas estén a la altura de las circunstancias. Necesitamos unidad en torno al país", ha añadido.

ESTADO DE LOS GUARDIAS CIVILES TRAS LA OPERACIÓN EN ÁGUILAS

Por otro lado, preguntado por el estado de los agentes heridos en una operación desarrollada en Águilas, Lucas ha indicado que al menos tres guardias civiles resultaron heridos y ha trasladado su "reconocimiento en nombre de toda la sociedad de la Región de Murcia".

El delegado ha señalado que ofrecerá una rueda de prensa "en los próximos días", una vez que concluya la instrucción de las diligencias, para explicar el desarrollo de la operación.

Lucas ha reivindicado además el trabajo de la Guardia Civil en dos operaciones desarrolladas recientemente en la Región y ha destacado "las dos magníficas operaciones que han llevado a cabo las guardias civiles en la región de Murcia", con cuatro detenciones y la interceptación de dos embarcaciones.

En este contexto, ha acusado al Gobierno regional y a su "estructura mediática" de intentar "desprestigiar la labor que hace la Guardia Civil en la Región de Murcia".

"Tenemos la obligación de poner en valor estas dos operaciones, operaciones brillantes", ha afirmado, antes de insistir en que ofrecerá "todas las explicaciones y todo lujo de detalle" junto al coronel de la Quinta Zona de la Guardia Civil cuando concluyan las diligencias.

INICIO DE LA FERIA DE MURCIA

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha destacado este jueves la bajada de la Virgen de la Fuensanta como "uno de los días más emocionantes y más esperados" para los murcianos y ha animado a la ciudadanía de la Región a visitar la capital durante los 15 días de celebración de la Feria de Murcia.

"Tenemos por delante dos semanas para disfrutar de todo, de nuestras tradiciones, para celebrar con orgullo lo que somos", ha señalado Lucas, quien ha deseado a "todos los murcianos y murcianas" que disfruten de las fiestas y ha invitado al resto de ciudadanos de la Región a "que visite esta ciudad, que conozca nuestra fiesta y disfrute con todos los murcianos y murcianas".