Lucas pide a López Miras que tope el precio del alquiler en el Consejo de Gobierno de este jueves

Archivo - El delegado del Gobierno Francisco Lucas (Archivo) - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha exigido al presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, que "apruebe de urgencia la zonas tensionadas y limite los precios de los alquileres" en el Consejo de Gobierno de este jueves.

Lucas ha señalado que este "es el momento de decidir, o estar al lado de los fondos buitres, esos fondos que echan a las personas de sus casas, de sus hogares para hacer negocio, o estar al lado de la gente".

El también secretario general del PSRM-PSOE ha respondido así a preguntas de los periodistas tras el acto de celebración de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, celebrado en Murcia, después de que el Congreso de Ministros haya aprobado dos decretos ley sobre vivienda que deberán ser convalidados en la Cámara Baja.

"No esperaba otra cosa porque era el momento de actuar con valentía", ha asegurado Lucas, que espera que todas las formaciones políticas den su apoyo.

Al hilo, le ha preguntado a los cuatro diputados del PP de la Región "qué van a hacer el viernes". "¿Van a traicionar a los jóvenes y a las familias de la Región de Murcia", ha concluido.