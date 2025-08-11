Lucas (PSOE) destaca la actuación del Gobierno central "frente a la deriva reaccionaria de PP y Vox"

Archivo - El secretario general del PSOE en la Región, Francisco Lucas, en una rueda de prensa - PSRM-PSOE - Archivo

MURCIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha puesto en valor este lunes la actuación del Ejecutivo central "frente a la deriva reaccionaria de PP y Vox" tras la presentación de un requerimiento del Gobierno de la Nación para impugnar el veto a los rezos musulmanes en instalaciones deportivas de Jumilla.

"Defenderemos con firmeza los derechos de la ciudadanía y la Constitución", ha dicho Lucas en un mensaje en la red social 'X' en el que ha insistido en que desde el PSOE regional "seguiremos velando por la inclusión y la convivencia".

En concreto, el requerimiento del Gobierno al Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) tiene por objetivo anular la moción que insta al Gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, al considerar que atenta contra la libertad religiosa.

El documento, suscrito por la delegada del Gobierno en la Región de Murcia, Mariola Guevara, apunta que el acuerdo alcanzado por PP y Vox "vulnera los principios constitucionales de libertad religiosa, igualdad y neutralidad administrativa, y constituye una clara desviación de poder".