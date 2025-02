Lucas (PSOE): "López Miras está dispuesto a perjudicar a la Región de Murcia para satisfacer las ambiciones de Feijóo"

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general electo del PSOE de la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha afirmado este miércoles que el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, "está dispuesto a perjudicar a la Región de Murcia para satisfacer las ambiciones de Feijóo", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Lucas ha hecho estas declaraciones horas antes del inicio del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, realizará una propuesta de condonación de deuda a las comunidades autónomas.

"De esta forma, las comunidades podrán sanear sus cuentas y dispondrán de más recursos para reforzar los servicios públicos y atender las necesidades de la ciudadanía", ha dicho el dirigente del PSOE, quien ha insistido en que la Región de Murcia será una de las "más beneficiadas" de la propuesta del Ejecutivo central.

En concreto, el Gobierno de España ha propuesto una quita de 3.318 millones de euros, con lo que "seremos una de las cinco comunidades con mayor deuda condonada por habitante y una de las ocho comunidades con más deuda total condonada", ha apuntado Lucas.

En este sentido, ha indicado que esta medida "permitirá a la Región de Murcia acceder en mejores condiciones a los mercados y contar con más recursos para sanidad, educación o servicios sociales".

"UNA MEDIDA SIN PRECEDENTES"

Lucas ha asegurado que el Gobierno de España asumirá 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas, lo que supone "una medida sin precedentes que beneficia a todas las comunidades".

Ante el rechazo expresado por López Miras a esta medida, ha opinado que "el PP debería rectificar su posición para no quedar retratado una vez más, como pasó con las pensiones que, cuando se puso de manifiesto el daño que estaban provocando a los pensionistas, tuvieron que rectificar".

Al respecto, Lucas ha comentado que, en noviembre de 2024, López Miras pidió al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, un fondo de nivelación para la Región de 2.340 millones de euros con el objetivo de contar con mayor financiación. "Además, se mostró favorable a la condonación de deuda por parte del Estado", ha aseverado.

Asimismo, ha señalado que en noviembre de 2023, el consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín, reclamó que el Estado condonara la deuda de la Región en unos 3.200 millones de euros. "Es decir, el Gobierno de España propone una quita que supone 118 millones de euros más de lo que pedía el consejero y 978 millones de euros más de lo que pedía López Miras", ha enfatizado Lucas.

Para el secretario general electo del PSOE de la Región, "lamentablemente, el PP está haciendo una oposición absolutamente irresponsable y destructiva. López Miras siempre antepone los intereses partidistas de Feijóo, algo que siempre acaba pagando la ciudadanía de la Región de Murcia".

"No obstante, desde el Partido Socialista, seguimos defendiendo la necesidad de actualizar el Sistema de Financiación Autonómica, que caducó con Mariano Rajoy en el Gobierno de España. Para ellos, es necesario un acuerdo entre los dos principales partidos del país, el PSOE y el PP. Lamentablemente, el PP no tiene una propuesta común y Feijóo está bloqueando cualquier tipo de acuerdo porque no quiere resolver el problema, prefiere seguir usándola para confrontar, a pesar de perjudicar así a la ciudadanía", ha insistido.

Finalmente, Lucas ha incidido en que con Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno de España, "la Región de Murcia ha recibido más recursos que nunca en toda su historia".