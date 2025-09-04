Lucas solicita una reunión con López Miras para "reforzar la cooperación y cogobernanza"

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha solicitado por escrito una reunión con el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, para "reforzar la cooperación y cogobernanza", según informaron fuentes de la institución en un comunicado.

En una carta dirigida a López Miras, Lucas ha manifestado su intención de que su primera visita institucional como máximo representante del Gobierno de España en la comunidad sea a la sede del Ejecutivo autonómico, con el propósito de abordar "los retos fundamentales y conjuntos que tenemos como Región".

Asimismo, ha señalado que asume "desde el primer día la obligación de cualquier responsable público de propiciar el diálogo, el acuerdo y, en definitiva, de recuperar la normalidad institucional", y, en este sentido, ha considerado que "la colaboración y sobre todo la lealtad entre Administraciones es la mejor manera de impulsar el crecimiento de la Región de Murcia y el bienestar de la ciudadanía".

Lucas ha subrayado la necesidad de "pensar por encima de cualquier otra cosa en lo que realmente conviene a los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia" porque "la sociedad nos lo exige y lo necesita".