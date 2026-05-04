Lucas tacha de "ilegal" la restricción de tráfico para vehículos pesados impulsada por el Ayuntamiento de Santomera

SANTOMERA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha criticado la actuación del alcalde de Santomera, Víctor Martínez, al restringir el tráfico de vehículos pesados de más de 5,5 toneladas en el tramo urbano de la avenida Poeta Julián Andúgar.

En un comunicado, Lucas ha calificado esta intervención de "completamente irresponsable y de una extrema gravedad", y ha señalado que a esto se suma "el agravante de que sabía perfectamente que estaba cometiendo una ilegalidad".

Según ha detallado, el pasado jueves informó personalmente al alcalde de que existe un informe de la Dirección General de Tráfico (DGT) que establece que este organismo es el único competente para modificar la circulación en dicha avenida, al tener la consideración de travesía.

A pesar de este aviso, Lucas ha denunciado que el Ayuntamiento de Santomera ha procedido este lunes a modificar la señalización en la avenida, una acción que ha tildado de "caciquil" y que, según ha advertido, "pone en riesgo la seguridad de todos los conductores".

El delegado del Gobierno ha apuntado que, ante esta situación, la Guardia Civil de Tráfico ha levantado acta de esta actuación "irregular".

Lucas ha calificado la actitud del primer edil de "insólita e impropia", motivo por el cual ha confirmado que se han puesto en marcha los procedimientos "legales y administrativos oportunos" para "corregir de inmediato esta situación".

Asimismo, ha acusado al regidor de "utilizar" medios públicos para realizar "campaña electoral", a sabiendas de que esta actuación "no resuelve los problemas de movilidad" del municipio. "No está pensando en sus vecinos y vecinas, sino en obtener rédito político", ha remarcado.