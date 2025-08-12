Lucrecia Acosta Soto recibirá la Medalla al Mérito Científico del Ayuntamiento de Santomera

El alcalde, Víctor Martínez, y Lucrecia Acosta, junto a las concejalas de Juventud y Educación, Reme Yagües y María Tornel - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera concederá la Medalla al Mérito Científico 2025 a Lucrecia Acosta Soto en reconocimiento a su "extraordinaria" trayectoria como investigadora, docente y divulgadora en el ámbito de las enfermedades infecciosas y parasitarias, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El alcalde, Víctor Martínez, junto a las concejalas de Juventud y Educación, Reme Yagües y María Tornel, respectivamente, ha comunicado la decisión del equipo de Gobierno durante una charla de Lucrecia en la escuela de verano de Santomera.

"Con esta medalla, Santomera honra no solo a una científica brillante, sino también a una mujer trabajadora y generosa, comprometida e implicada en nuestra comunidad a través de distintas iniciativas", ha explicado el primer edil.

Desde el Ayuntamiento han explicado que la profesora de la Universidad Miguel Hernández "es un vivo ejemplo de cómo el conocimiento, la vocación de servicio y el compromiso social pueden ayudar a transformar la vida de muchas personas".

Su trabajo, centrado en enfermedades desatendidas como la lepra, la leishmaniosis o las parasitosis intestinales, ha tenido impacto internacional y ha contribuido al avance científico, la salud global y la dignidad de colectivos tradicionalmente olvidados.

Además de por su sólida carrera como docente e investigadora, destaca por haber participado en diversos proyectos de investigación en Europa, América Latina, África y Asia, por ser la responsable del diagnóstico molecular de lepra en España, por formar parte del comité directivo de la Leprosy Research Initiative y por representar a la Fundación Fontilles en el programa internacional sobre esta enfermedad de la Organización Mundial de la Salud.

Acosta Soto recibirá este galardón el próximo 29 de septiembre, en el acto institucional con motivo del Día del Ayuntamiento. Esta distinción se enmarca en la iniciativa municipal para visibilizar el talento local y reconocer públicamente a quienes contribuyen al prestigio de Santomera desde distintos ámbitos.