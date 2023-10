Luján expresa el pesar de la UMU por las víctimas del incendio y la solidaridad con sus familiares y amigos

CARTAGENA (MURCIA), 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Murcia, José Luján, ha participado este martes en el Acto Oficial de Apertura del Curso de la Universidades Públicas de la Región de Murcia, celebrado en la Universidad Politécnica de Cartagena, que este curso conmemora los 25 años de su creación.

En un día en el que la Región de Murcia está de luto oficial por la tragedia ocurrida el fin de semana en Murcia, Luján no ha pronunciado el discurso institucional que tenía previsto antes del suceso porque, ha explicado, "las mejores palabras que puedo pronunciar aquí esta mañana en nombre de la Universidad de Murcia, las únicas que no me parecen indiferentes, son las de pesar por las víctimas del incendio y las de condolencia y solidaridad para con sus familiares y amigos".

El rector de la UMU ha añadido que desde el domingo ha recibido numerosos mensajes de rectores y rectoras de universidades de toda España haciendo llegar su cariño y solidaridad para con la Región de Murcia, según informaron fuentes de la institución docente en un comunicado.

Luján ha finalizado su breve intervención felicitando a la Universidad Politécnica de Cartagena por sus 25 años de vida y éxitos y ha deseado un buen curso académico a estudiantes y personal de ambas universidades.