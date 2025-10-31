Luna: "Las Oficinas Judiciales de Municipios deben ser la puerta de entrada a una Justicia más cercana y moderna"

I Encuentro de Gestores de las Oficinas Judiciales de Municipios (OJM) de la Región de Murcia - TSJMU

LA UNIÓN (MURCIA), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Manuel Luna Carbonell, ha subrayado este viernes en La Unión que "las Oficinas Judiciales de Municipios deben ser la puerta de entrada a una Justicia más cercana, moderna y eficiente".

Luna ha presidido la inauguración del I Encuentro de Gestores de las Oficinas Judiciales de Municipios (OJM) de la Región de Murcia, que se celebra en el Museo Minero de La Unión, junto al secretario de Gobierno del TSJMU, Javier Luis Parra García, y el alcalde del municipio, Joaquín Zapata García.

Ha destacado que este nuevo modelo organizativo, impulsado por el Ministerio de Justicia, "no solo sustituye a los antiguos Juzgados de Paz, sino que amplía sus funciones, ofreciendo un servicio más digital, ágil y próximo al ciudadano", según informaron fuentes del TSJMU en un comunicado.

Según ha añadido, "la Oficina Judicial de Municipio convierte a cada ayuntamiento en una puerta abierta a la Justicia, en un espacio de colaboración institucional donde la proximidad y la eficiencia van de la mano".

El encuentro, que reúne a representantes de las diferentes Oficinas Judiciales y Registros Civiles de la Región, tiene como objetivo compartir experiencias, coordinar proyectos y reforzar la red de trabajo común entre los responsables municipales y judiciales.

Durante la jornada intervinienen distintos profesionales de la Administración de Justicia y de las OJM para analizar los retos del nuevo modelo y su implantación progresiva en la Región de Murcia.

El secretario de Gobierno del TSJMU, Javier Luis Parra García, ha resaltado que "la coordinación y la comunicación constante entre los responsables de las Oficinas Judiciales son esenciales para garantizar un servicio público uniforme y de calidad".

Parra García ha señalado, además, que "encuentros como este, enmarcados en la Hoja de Ruta del TSJMU para la implantación de los Tribunales de Instancia permiten alinear esfuerzos y fortalecer la estructura común de trabajo en toda la Región".

Por su parte, el alcalde de La Unión, Joaquín Zapata García, ha agradecido la elección de su municipio como sede del primer encuentro regional y ha subrayado el compromiso municipal para que la Justicia sea un servicio cercano, comprensible y útil para los ciudadanos.

La jornada es moderada por Juan Carlos Méndez Hernández, gestor procesal y responsable del Juzgado de Paz de La Unión, coordinador de la Red de Responsables de las Oficinas Judiciales de Municipios de la Región de Murcia, con el apoyo de José Antonio Villalgordo Cárceles y Eva Ana Campoy Ros, del Equipo de Modernización y Despliegue.

Además está previsto que intervengan María Isabel De la Torre Martínez, letrada encargada de la Oficina General del Registro Civil de Cartagena, en representación de las oficinas generales de Registro Civil; Antonio José Andreo Sánchez, gestor procesal y secretario de la OJM de Mazarrón, en representación de las oficinas tipo A; y Pedro Antonio Palazón García, secretario de la OJM de Villanueva del Río Segura, en representación de las oficinas tipo D servidas por funcionarios de la Administración Local.