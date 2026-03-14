Este lunes concluye el plazo de las ayudas para proyectos audiovisuales por parte de productoras de la Región

MURCIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 16 de marzo, concluye el plazo para que las productoras de la Región de Murcia presenten sus proyectos a la convocatoria de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes destinada a apoyar económicamente el desarrollo de proyectos del sector audiovisual dentro de 'Conexión Internacional ICA'.

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 110.000 euros del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), 10.000 euros más que en la pasada edición, y tiene como objetivo facilitar los primeros pasos de futuras películas, series o documentales de profesionales de la Región.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "diseñamos con nuestro sector audiovisual un conjunto de líneas específicas de 'Conexión Internacional ICA' que contribuyen al desarrollo de la estrategia de la Región de Murcia Film Commission. En concreto, las de desarrollo contribuyen a la fase de preproducción de los documentales, películas y series que rodarán los creadores de la Región de Murcia en los próximos años".

De hecho, las ayudas son para el conjunto de actuaciones y operaciones de preparación y diseño de una producción audiovisual que son necesarias con carácter previo a la propia producción, desde la elaboración y/o la mejora del guion y 'storyboard', la búsqueda de localizaciones, el diseño visual, la selección del reparto o las gestiones para la obtención de recursos económicos, entre otras tareas.

Asimismo, es obligatorio que el presupuesto de la preproducción sea de al menos 10.000 euros y que el periodo de ejecución se sitúe entre el 1 de enero de este año y el 31 de diciembre de 2027. Para consultar todos los detalles de la orden de ayudas, se puede acceder a la sección de 'Convocatorias' del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.

ANTERIOR CONVOCATORIA

De la anterior convocatoria de estas ayudas de Conexión Internacional ICA se beneficiaron los siguientes 11 proyectos de largometrajes y series de profesionales de la Región de Murcia.

En concreto, 'Tres días de verano', de Nexus Crea Films; 'Paco Rabal, más allá de la pantalla', de Compañía Creativa Horizon Media; 'El dolor de los demás', de Biopic Film; 'El pintor y el escorpión', de Twin Freaks Studios; 'Nuestra piel levantada', de Juan C. Ballesteros Navarro; la temporada 2 de 'Los Andes de norte a sur. El deshielo de un coloso', de Imagia Video Infografía; 'El hombre sin rostro', de Wild Lemon Films; 'El viajero de los mundos', de Gonzalo Ballester Rosique; 'La pandilla de Drilo', de Maskeline; 'Blindado Nº 6', de Azenaya Producciones; y 'Vicente Medina, un poeta entre dos mundos', de Palmera Sour.