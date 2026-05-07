Luz verde al Plan Industrial regional 2026-2035 con el que se prevé alcanzar los 100.000 empleos en el sector

El Consejero De Medio Ambiente, Universidades, Investigación Y Mar Menor, Juan María Vázquez, En Una Rueda De Prensa Posterior Al Consejo De Gobierno - CARM

MURCIA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado este jueves el Plan Industrial 2026-2035, con el que la Comunidad prevé alcanzar los 100.000 empleos en el sector.

Así lo ha puesto de manifiesto el consejero de Medio Ambiente, Universidades e Investigación, Juan María Vázquez, quien ha definido este documento como una "hoja de ruta que marca de una forma clara y determinada qué debe hacer la Región" ante el escenario de transformación tecnológica.

El texto final incluye 9 de cada 10 de las aportaciones que han realizado los 27 organismos implicados durante la fase de consulta.

Según ha explicado Vázquez, la envergadura económica de este proyecto supone la movilización de 16.675 millones de euros a través de la colaboración entre el sector público y el privado. El consejero ha detallado que la Administración regional aporta una inversión directa de 1.731 millones de euros

El objetivo es que, por cada euro de aportación de la Comunidad Autónoma, se produzca un retorno de 8,5 euros procedentes de otros sectores públicos y privados para fortalecer el tejido industrial de la comunidad a través de 255 acciones específicas.

Uno de los ejes centrales de la nueva estrategia es la garantía de suministros básicos frente a la incertidumbre climática. El consejero ha subrayado la necesidad de reforzar el peso del agua industrial en el plan y ha apostado por la "simbiosis" para que los polígonos aprovechen la regeneración y reutilización de recursos.

A este respecto, Vázquez ha explicado que esta medida permitirá que el agua se use a lo largo de todo el año y evitará la falta de suministro en momentos específicos.

En el plano laboral, el plan se propone alcanzar los 100.000 empleos en el sector con un enfoque en la estabilidad. Así, Vázquez ha destacado que el plan no solo busca cantidad, sino también la "calidad" del trabajo mediante la reducción de la temporalidad.

Asimismo, ha advertido de que 45.000 empleos industriales van a ser causa de renovación como consecuencia de las jubilaciones en la próxima década. Para cubrir estas vacantes, el Gobierno regional creará una Red de Municipios Industriales que permitirá adaptar la oferta formativa a las necesidades reales de cada zona.

El documento, que se estructura en siete ejes estratégicos --Más robusta, Más innovadora, Más empleo, Más internacional, Más distribuida, Más sostenible y Más conectada--, incorpora actuaciones orientadas a mejorar el entorno de inversión y desarrollo industrial, entre las que destacan la implantación de un sistema de tramitación preferente (Fast-Track) para proyectos industriales, la creación de una Unidad de Aceleración de Inversiones Industriales y el desarrollo de una futura Ley de Impulso Industrial que dote de un marco normativo propio y estable al sector.

El proyecto abarca desde sectores tradicionales como el refino y la alimentación hasta áreas de vanguardia como la industria espacial o el programa 'Caetra'. El fin último es lograr una industria "más robusta, más internacional, más distribuida y más conectada", según ha precisado el titular de Medio Ambiente.