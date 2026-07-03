Manolo Torres anuncia su candidatura a las primarias del PSOE para optar a la Alcaldía de Cartagena

Archivo - El candidato socialista a las primarias para la Alcaldía de Cartagena, Manuel Torres - PSOE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Cartagena, Manolo Torres, ha formalizado este viernes por la mañana su candidatura al proceso de primarias que designará al candidato socialista a la Alcaldía de Cartagena en las elecciones municipales previstas para mayo de 2027.

El plazo de presentación de candidaturas finaliza este viernes y, en el caso de que haya más de una candidatura, la recogida y presentación de avales se llevará a cabo entre el 4 y el 11 de julio. Asimismo, la proclamación provisional de candidatos se celebrará el 11 de julio y la votación tendrá lugar el 19 de julio, pero en el supuesto de que haya un único candidato, se proclamará de forma inmediata.

Torres ha señalado que "no va a prometer imposibles", sino "a trabajar por Cartagena y a dejarme la piel y el alma en ello porque esta es mi tierra, esta es mi gente y quiero cuidar Cartagena como se cuida lo que se quiere de verdad".

El candidato socialista ha asegurado que su proyecto político pone el foco en los vecinos de Cartagena, desde quienes trabajan en el campo, la industria o el comercio hasta quienes residen en los barrios y diputaciones del municipio. En este sentido, ha defendido una ciudad que "quiere avanzar, pero que no quiere perder su alma", y ha afirmado que Cartagena "necesita respeto" y un proyecto "serio, cercano y con raíces". Según ha explicado, esa convicción es la que le ha llevado a presentar su candidatura.

Manolo Torres tiene 40 años de edad, estudió Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y es portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Cartagena desde junio del año 2023. Anteriormente era empresario autónomo dedicado a la hostelería en su barrio, Santa Lucía.

Además, es secretario general del PSOE en Cartagena desde febrero de 2020, tras ser reelegido en el Congreso que se celebró en 2025.