María Marín (Podemos) afirma que el decreto de vivienda "solo beneficia a los grandes empresarios de la construcción" - PODEMOS

MURCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos, María Marín, ha criticado el decreto ley de vivienda aprobado este viernes por el Consejo de Gobierno al considerar que responde "a la prioridad de la patronal y del capital" y beneficia a los grandes promotores inmobiliarios, según fuentes de la formación.

Marín ha afirmado que "ni prioridad nacional, ni prioridad social" y ha sostenido que "los únicos beneficiados por este decreto son los grandes empresarios de la construcción, a los que López Miras va a regalar suelo público y hasta un 50% más de edificabilidad".

Asimismo, ha asegurado que el texto "es un decreto contra todas las familias trabajadoras de la Región y contra todos los jóvenes, migrantes o españoles de toda la vida, que no pueden acceder a una vivienda".

La parlamentaria ha defendido que las viviendas que se construyan al amparo de la nueva norma tendrán "un precio más alto incluso que los precios de la vivienda que ya hay en el mercado en la mayoría de barrios y municipios de la Región" y ha añadido que se trata de viviendas "que no se puede permitir la inmensa mayoría de las familias de nuestra tierra".

Además, ha manifestado que el decreto favorece "los pelotazos de las grandes inmobiliarias" y ha señalado que "solo hay que ver las reacciones de la patronal para ver a quién beneficia este vergonzoso regalo a los amigos del ladrillo".

Por último, Marín ha criticado el acuerdo entre PP y Vox para la aprobación del decreto y ha afirmado que el Gobierno regional "se ha plegado a la retórica racista de Vox".

Asimismo, ha concluido que "López Miras vuelve a demostrar que no hay líneas rojas en su deriva xenófoba y que no tiene ningún empacho en tragar con la última de la ultraderecha".