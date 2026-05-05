María Ruiz (Vox) destaca el "trabajo extraordinario" del Comité Ejecutivo Territorial en la Región de Murcia

Reunión de la vicesecretaria de Organización Territorial de Vox y diputada nacional, María Ruiz Solás, con el Comité Ejecutivo Provincial de Vox - VOX MURCIA

MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Organización Territorial de Vox y diputada nacional, María Ruiz Solás, ha mantenido este martes una reunión de trabajo con el Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de Vox en la Región de Murcia, en el marco de una jornada orientada a coordinar estrategias.

Ruiz ha trasladado su "enorme satisfacción" tras conocer personalmente al nuevo CEP. "Llevo tiempo comprobando cómo están trabajando, recorriendo la provincia, conociendo a nuestros cargos institucionales y orgánicos. Es maravilloso ver que contamos con un equipo humano extraordinario", ha afirmado, según han informado desde el partido.

A renglón seguido, ha asegurado que la transición interna se ha llevado a cabo "con absoluta normalidad" y que el partido está funcionando conforme a los procedimientos establecidos. En este sentido, ha insistido en que la prioridad de Vox es centrarse en "los problemas reales de los ciudadanos, más allá de conflictos internos, nuestra misión es recoger las necesidades de los ciudadanos y darles soluciones. Esa es nuestra función principal y en eso estamos trabajando".

Asimismo, ha afirmado que no hay un candidato en la Región de Murcia sino que están "trabajando en tener buenos equipos en todos los municipios de España".

Por su parte, el presidente de Vox en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, ha destacado que la visita de la vicesecretaria nacional supone "un respaldo al trabajo que se está realizando desde el ámbito provincial".

Pancorbo ha explicado que en los últimos días el CEP ha intensificado su actividad territorial, manteniendo encuentros en distintas comarcas de la Región, como el Valle del Guadalentín.

"El contacto directo con nuestros concejales nos permite identificar los problemas reales del día a día. Nos trasladan cuestiones que se repiten en toda la Región, como la inseguridad, la inmigración ilegal o las dificultades del comercio local", ha señalado.

Entre estos asuntos, Pancorbo ha asegurado que les trasladan "que sufren robos de forma habitual, que llaman a la policía y que, al tratarse de hurtos menores, no se toman medidas efectivas. Esto es algo que hay que atajar, porque los ciudadanos pagan impuestos para garantizar servicios básicos como la seguridad".

Pancorbo ha subrayado que este nuevo CEP está trabajando para fortalecer la estructura del partido y mejorar la comunicación interna. "Estamos estableciendo mecanismos que antes no existían, creando una comunicación fluida entre los ayuntamientos, el Comité Ejecutivo Provincial y el Grupo Parlamentario. Esto está siendo muy valorado por nuestros concejales y nos permitirá ser más eficaces en la defensa de los intereses de los ciudadanos", ha concluido.

Por otra parte, ha afirmado que la "prioridad nacional" es "fundamental" para su partido pese a que al bipartidismo "no le gusta porque ha calado en la población".

"Si el Partido Popular si quiere hablar con Vox ya sabe cuales son nuestras líneas. Nosotros estamos abiertos a que haya una gobernabilidad y que pueda haber presupuestos", ha concluido.