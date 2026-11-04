Marín destaca que la Región es "la comunidad autónoma más dinámica de toda España en materia de empleo"

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha destacado que los datos de afiliación a la Seguridad Social de octubre publicados este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Marín sostiene que la estadística "refleja que la Región mantiene una evolución positiva del empleo, con cifras de afiliación a la Seguridad Social que alcanzan niveles de récord y consolidándonos como la comunidad autónoma más dinámica de toda España en materia de empleo".

Asimismo, Marín ha señalado que, "si a ello sumamos el máximo histórico de ocupación que registró la EPA del tercer trimestre, contamos con indicadores que apuntan a la continuidad de esta tendencia y nos permiten encarar el cierre del año con buenas perspectivas en materia de empleo".