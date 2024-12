Marín señala que la prórroga de los Presupuestos es un procedimiento automático y confía en que "imperará la cordura"

MURCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, ha señalado este viernes que la Orden de prórroga de los Presupuestos de la Comunidad de 2024 "es un procedimiento automático" recogido en la legislación y se ha mostrado "seguro" de que "imperará la cordura".

En declaraciones a los medios de comunicación durante un acto público, Marín ha explicado que el artículo 33 de la Ley de Hacienda Pública de la Región establece que si a 1 de enero no están los presupuestos aprobados se prorrogarán automáticamente los del ejercicio anterior, en este caso los de 2024.

Así, el consejero ha recalcado que se trata de "un proceso absolutamente automático, que hay que hacer sí o sí, sin perjuicio de cuando se produzca la aprobación de los Presupuestos", y ha recordado que un caso similar ocurrió con los del ejercicio de 2022, que fueron aprobados el 18 de enero de ese año.

"Por parte del Gobierno regional seguimos trabajando en los presupuestos; unos presupuestos que, sin duda, van a ser los mejores que ha tenido nunca esta región y que refuerzan la apuesta por la sanidad, la educación y las políticas sociales", ha aseverado Marín.

Al hilo, ha remarcado que espera el "apoyo mayoritario de la Cámara" una vez el Gobierno autonómico presente el proyecto, porque, según sus palabras, "sería poco entendible que los mejores presupuestos de la Región, más altos que los del año pasado, fueran rechazados".

En este sentido, ha hecho referencia a Vox, exsocio del PP en el Ejecutivo murciano hasta el pasado julio, para recordar que los parlamentarios regionales del partido de Santiago Abascal apoyaron las cuentas de 2024. "Y las líneas fundamentales de estos presupuestos son exactamente las mismas que lo fueron el año pasado", ha precisado.

"Pongo en duda que no apoyen esos presupuestos porque las líneas maestras son las mismas que eran el año pasado. Y si fueron buenas el año pasado, deben ser buenas este año" porque "no ha habido ningún cambio en las líneas maestras del presupuesto del año pasado", ha enfatizado.

En relación a las exigencias planteadas por Vox para dar su apoyo a las cuentas, el titular de Economía ha puesto de relieve que el Gobierno regional no tiene competencias sobre política migratoria. "Hay que ser consecuente a la hora de sentarse a negociar con los presupuestos; no puedes pedir cosas que la otra parte no puede ofrecerte en modo alguno", ha recalcado Marín, quien, no obstante, se ha mostrado "seguro" de que "imperará la cordura".

Asimismo, ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado "ni están ni se les espera", y ha denunciado que eso "lo decidirá" el líder de Junts, Carles Puigdemont. Mientras tanto, en el Gobierno autonómico "vamos a seguir trabajando para tener los presupuestos regionales lo antes posible", ha dicho.

En caso de que la prórroga tuviera que ser definitiva, la Comunidad tendría que trabajar con los Presupuestos del ejercicio anterior, lo que, según ha manifestado, "no sería bueno para la Región".

Al respecto, ha aseverado que quiere que la Región cuente con nuevos presupuestos. "Los he trabajado y sé que son buenos. Yo creo que los ciudadanos de esta Región merecen esos nuevos presupuestos, pero la realidad es la que es: estamos en minoría parlamentaria, por tanto, no depende solo de nosotros", ha añadido.

OBJETIVO DE DÉFICIT

Al ser cuestionado por el objetivo de déficit, Marín ha matizado que "no es competencia" de la Comunidad. "Nosotros estamos esperando, también lo ha dicho el presidente en reiteradas ocasiones --en referencia a Fernando López Miras--, a que nos comuniquen cuál es el objetivo de déficit final", ha comentado.

Además, ha señalado que habrá comunidades que "a lo mejor no tengan esas necesidades tan urgentes de financiación como nosotros", pero para la Región, que sufre infrafinanciación, "una décima más o menos de déficit es mucho dinero, son 40 millones por décima".

"Para nosotros 40 millones son muy importantes. Este es el momento en el que el Gobierno central, por mor de sus acuerdos con grupos independentistas, aún no han comunicado cuál es la cifra definitiva, y en este momento estamos", ha criticado.

LA MAYOR PARTE DE PROVEEDORES COBRARÁ ESTE VIERNES

A preguntas de los periodistas sobre el pago a proveedores por parte de la Administración regional, Marín ha anunciado que este mismo viernes, 27 de diciembre, la mayor parte de estos profesionales "va a ver satisfecha sus deudas".

En este punto, ha querido poner sobre la mesa la "realidad" de la infrafinanciación que sufre la Región de Murcia porque "penaliza" las arcas públicas y "genera importantísimas tensiones de tesorería" de carácter adicional, especialmente a final de año.

"Pero el Gobierno regional está haciendo el trabajo serio y riguroso que siempre hace y a día de hoy podemos decir que gran parte, si no la mayoría, de los proveedores de la Administración Regional van a ver satisfechas sus deudas", ha zanjado.

CONDONACIÓN DE LA DEUDA: "NO ES LA SOLUCIÓN"

Preguntado por su postura acerca de la propuesta del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, respecto a la condonación de la deuda, Marín ha dejado claro que, como ya apuntó el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, "no es la solución".

A su juicio, la solución pasa por la reforma del sistema de financiación autonómica actual, al considerar que "relega" a la Región de Murcia a ser "la comunidad autónoma peor financiada de toda España con mucha diferencia respecto a la media y respecto a la mejor financiada".

"Cuando nos llamen para hablar de condonación nos sentaremos a la mesa para que nos expliquen cuáles son sus pretensiones. Pero siempre con la exigencia, que es de justicia, de que se reforme el sistema", ha señalado, para insistir en que esa medida, "por sí sola, no es la solución", ha agregado.