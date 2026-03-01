Marta Gómez de la Vega ofrece una lectura de su poemario 'Cuerpo en fuga' este lunes en el Café El Sur de Murcia

Archivo - La escritora madrileña, afincada en Murcia, Marta Gómez de la Vega - LA CÁMARA ROJA - Archivo

MURCIA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La escritora madrileña, afincada en Murcia, Marta Gómez de la Vega ofrece una lectura de su poemario 'Cuerpo en fuga' (La Garúa, 2026) este lunes, a partir de las 21.00 horas, en el Café El Sur de Murcia, dentro del ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios'.

Marta Gómez de la Vega (Madrid, 1975), madrileña afincada en Murcia, es psicóloga, psicoterapeuta y creadora plástica. Ha explorado las terapias creativas y la escritura como vía de liberación emocional, creando talleres y cursos de escritura terapéutica.

Autora e ilustradora de 'Pinceladas de inspiración. Poemas ilustrados' (Mora-Mora, 2021) y de 'Pinceladas de sentimientos. Relatos de duelo' (Niño Libre, 2016), ha publicado también ensayos y artículos sobre psicoterapia.

Participa activamente en la vida literaria murciana, con lecturas en ciclos como 'Lunes Literarios' o 'Más poesía por favor', y sus poemas han aparecido en la revista 'Luminaria' y el fanzine 'Manifiesto Azul'.

Ahora acaba de publicar en el sello editorial La Garúa, que dirige Joan de la Vega, 'Cuerpo en fuga', un libro "que respira delicadamente, como una insospechada caja de detonación", afirma Laia López Manrique.

"Sus poemas cadenciosos iluminan pequeñas zonas en sombra y nos muestran que la vulnerabilidad y la ternura no están reñidas con la denuncia y la crítica de instituciones tan salvajes como la familia, el hábitat fundacional de la violencia. Que un cuerpo herido y mancillado en la infancia también puede devenir, en la vida adulta, un cuerpo deseante", añade.

Finalmente, López Manrique destaca "la plasticidad del lenguaje poético -ese faro siempre oscilante, apto para amoldarse a lo indecible- brota y crea formas en paralelo a la capacidad humana de recomponerse. Así como la estrella de mar regenera su brazo perdido, el poema bucea en el desorden y el sufrimiento, les da una medida y vuelve a conformar en nosotras cada uno de esos miembros fantasma que creíamos irrecuperables".