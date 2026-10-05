Martínez Alpañez (Vox) pide el voto "masivo" y "presencial" para que se "se vaya el candidato de Marruecos"

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez - VOX RM

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha pedido a todos los españoles "que vayan a votar presencialmente, que se presenten en su colegio y que voten" el próximo 29 de noviembre.

Martínez Alpañez ha afirmado que desde su partido "no nos fiamos" de Pedro Sánchez y ha afirmado que "para que se vaya el candidato de Marruecos" todos los españoles tienen que votar "de forma masiva", han informado desde el partido.

Tras el anuncio de elecciones adelantadas, el diputado regional ha defendido la necesidad de poner en marcha políticas para "controlar nuestras fronteras" y "controlar la inmigración ilegal", así como medidas que permitan a los españoles "llegar holgadamente a final de mes" y acceder a una vivienda.

Finalmente, el parlamentario ha asegurado que "Vox seguirá haciendo propuestas desde la Asamblea Regional de Murcia y planteando las políticas que necesitan los habitantes de la Región y el conjunto de los españoles".