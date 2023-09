Martínez Pay (PSOE) critica "la falta de previsión y descontrol del Gobierno de López Miras" con el transporte escolar

CARTAGENA (MURCIA), 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional del PSOE María Dolores Martínez Pay ha denunciado públicamente este viernes que "la falta de previsión y el descontrol del Gobierno de López Miras han provocado que más de la mitad de la población infantil empiece el curso sin transporte escolar", han informado fuentes del partido en un comunicado.

"Muchos centros escolares han empezado hoy el curso sin transporte escolar y las familias han sido avisadas un día antes. La incapacidad de López Miras la están pagando las familias de los alumnos que han tenido que hacerse cargo de llevar a sus hijos al colegio o buscar un transporte alternativo", ha dicho.

La parlamentaria socialista ha destacado que la situación "no es nueva" y que la firma de contratos con las empresas concesionarias encargadas de realizar las rutas escolares "requiere, al menos, de tres meses".

A su juicio, "López Miras ha estado más pendiente de seguir anclado en el sillón y de su pacto con VOX que de atender las necesidades de la Región", de manera que "una vez más el alumnado y sus familias son los que pagan las consecuencias de la falta de previsión y del nulo compromiso que el Gobierno regional tiene con la educación".

Al hilo, ha subrayado que esta situación que ha afectado al alumnado de Infantil y Primaria "se volverá a repetir el próximo lunes, en el inicio de curso de Secundaria y Bachiller".

"Las empresas que realizan el transporte escolar indican que los precios ofertados no son rentables y que llevan sin actualizarse desde hace más de dos años y que son, incluso, inferiores a los contratos de 2009. Esta situación no es nueva y la Consejería de Educación no ha sido capaz de solucionar el problema", ha concluido.