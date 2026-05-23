Más de 100 ciudadanos juran bandera en un histórico acto para Santomera organizado por la Armada y el Ayuntamiento

La Armada, de la mano del Ayuntamiento de Santomera, ha celebrado la Jura de Bandera de 110 ciudadanos en la plaza Borreguero Artés - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

La Armada, de la mano del Ayuntamiento de Santomera, ha celebrado la Jura de Bandera de 110 ciudadanos en la plaza Borreguero Artés en una emotiva jornada que quedara en el recuerdo de la localidad. El evento comenzó con la llegada y el desfile militar de unos 150 soldados y marineros que componían la fuerza.

El público asistente aplaudió el paso de una compañía mixta de honores, entre Infantería de Marina y Marinería, acompañados de la unidad de música del Tercio Levante y una escuadra de gastadores.

Una vez llegados a la plaza Borreguero Artés, formaron y se incorporó la Bandera Nacional con honores de ordenanza, para esperar la llegada de autoridades civiles y militares, entre las que se encontraban mandos de los diferentes ejércitos y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, miembros de la corporación municipal y representantes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

A continuación, se incorporó al acto el alcalde Víctor Manuel Martínez Muñoz como autoridad civil de mayor precedencia, presentando sus respetos a la bandera y aguardando la llegada del Almirante Jefe del Arsenal de Cartagena (ALARCART) Alejandro Cuerda Lorenzo, quien pasó revista a las fuerzas y saludó a las autoridades civiles y militares.

Otro de los momentos más emotivos fue la ofrenda floral a la Virgen del Rosario, llevada a cabo por dos miembros de su cofradia, a los acordes de la salve marinera. Llegó entonces el acontecimiento tan esperado para más de cien personas que aguardaban pacientemente para vivir uno de los momentos más emotivos de sus vidas, según sus propios comentarios: el juramento o promesa a la bandera ante el Capitán de Navío Jefe de Estado Mayor de la Fuerza de Acción Marítima.

Personas de todas las edades que quisieron vivir mostrar de esta manera su compromiso con España. Ante la atenta mirada de sus familiares y de los centenares de asistentes al acto, fueron realizando el recorrido hasta la Bandera Nacional, y bajo la atenta mirada del ALARCART y del Alcalde, y mostrando sus respetos a la enseña.

Finalizado el recorrido, tuvo lugar otro emotivo acto de homenaje a los que dieron su vida por España, en el que la alcalde y el almirante depositaron una corona de flores frente a un monolito. A continuación, ambos se dirigieron al público desde el atril.

Víctor Manuel Martínez quiso agradecer a la Armada y al ALARCART su apoyo y colaboración para haber podido traer este acto en Santomera. "gracias por venir desde Cartagena, una ciudad inseparable de la historia naval de nuestro país uno de los grandes corazones de nuestra Armada".

Por su parte, el ALARCART reconoció la importancia y compromiso de los ciudadanos tras prestar juramento" dais también testimonio ante su mayor símbolo, su bandera, de vuestro cariño por España". Finalizados los discursos, se cantó el Himno de la Armada y se cerró este histórico evento con el desfile de los soldados y marinos por las calles de Santomera.