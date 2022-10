Más de 120 servicios hospitalarios del SMS incorporan sus pruebas al repositorio central de imagen médica

El gerente del área de salud II-Cartagena, José Sedes, junto a representantes de los servicios de Tecnologías de la Información del Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa y Centro Hospitalar do Médio Tejo de Portugal, que visitaron recientemente el hospital

El objetivo es mejorar el diagnóstico y evitar la duplicidad de pruebas y desplazamientos a los pacientes

Un total de 126 servicios no radiológicos de todos los hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS) están incorporando sus pruebas diagnósticas al Repositorio Central de Imagen Médica, lo que permite facilitar el diagnóstico y seguimiento de determinadas enfermedades, al tiempo que evita duplicidad de pruebas y desplazamientos a los pacientes, según han informado fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El objetivo de esta iniciativa, incluida en el proyecto de 'Sistema Corporativo de Imagen Médica' y en la estrategia de Historia Clínica Electrónica del SMS, es consolidar en la Historia Clínica Electrónica del paciente todas las imágenes médicas que le hayan sido realizadas, tanto las radiológicas como las no radiológicas.

Para ello, un sistema de repositorio central almacena un número ilimitado de estudios médicos e informes diagnósticos en múltiples formatos (dicom, pdf, jpg, avi, entre otros) generados desde diferentes sistemas durante el proceso asistencial.

Solo en imágenes médicas no radiológicas, como fotografías y videos, entre otros, en 2021 se incorporaron un total de 226.977 pruebas diagnósticas y, en lo que va de año, se han incluido ya 306.604. El repositorio ha experimentado un gran crecimiento desde 2015 y suma un total de 1.118.243 pruebas.

La información se almacena de manera clasificada e indexada con el Código Identificativo de Paciente Autonómico y, para visualizarla, se dispone de visores clínicos y diagnósticos que permiten acceder a los estudios e informes en cualquier entorno del SMS.

Así, las imágenes médicas radiológicas y no radiológicas obtenidas durante la realización de pruebas diagnósticas o en procesos intervencionistas son incorporadas desde los diferentes servicios médicos de los hospitales del SMS a la historia clínica del paciente.

De este modo, los facultativos clínicos pueden ver y consultar en la historia clínica de sus pacientes los informes con imágenes o vídeos de este tipo de pruebas, entre las que se incluyen tanto las de radiología como las de otras especialidades como alergia, ecocardiogramas, cateterismos, marcapasos, broncoscopias, espirometrías, citoscopias, angiografías y audiometrías, entre otras.

Gracias a este recurso se alcanza una alta interoperabilidad e intercambio de datos entre los distintos sistemas, además de optimizar la gestión de flujos de trabajo clínico, lo que repercute en una mejora de la calidad asistencial para el paciente.

VISITA INTERNACIONAL

Representantes de los Servicios de Tecnologías de la Información del Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa y Centro Hospitalar do Médio Tejo de Portugal visitaron recientemente el hospital general universitario Santa Lucía para conocer el éxito de la implantación del 'Proyecto Sistema Corporativo de Imagen Médica' en servicios no radiológicos como Dermatología, Ginecología, Neumología, Otorrinoralingología, Pediatría y Cirugía Pediátrica, entre otras.