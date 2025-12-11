Más de 1.400 niños unen sus voces para cantar a la Navidad de Murcia en el II Encuentro Municipal de Coros Infantiles

II Encuentro Municipal de Coros Infantiles - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.400 niños han unido sus voces para cantar a la Navidad de Murcia en el II Encuentro Municipal de Coros Infantiles, que ha culminado en la plaza del Cardenal Belluga, en la que los niños han interpretado una pieza de aguilando murciano, con origen en el siglo XV y letra adaptada para esta edición en homenaje a la historia y tradiciones; 'La Virgen es Panadera', villancico popular y la canción 'Hechos con tus Sueños' de Diego Cantero.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, acompañado de la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha participado en esta segunda edición en la que han asistido un total de 36 centros educativos del municipio de Murcia, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Este año se han duplicado los escenarios en los que han cantado los alumnos, a quienes se les ha podido escuchar en nueve puntos de la ciudad desde las 10.00 horas de este jueves, donde fueron recibidos por diferentes concejales del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia.

En la plaza Santo Domingo han actuado Jesús María, CEIP Cierva Peñafiel, CEE Pérez Urruti, San Buenaventura, un total de 225 escolares. En la plaza Cardenal Belluga han estado José Loustau, Ntra. Sra. Fuensanta, CEIP Enrique Laborda, Ntra. Sra. Consolación, sumando estos 177 alumnos, mientras que en la plaza de Europa han cantado San José, Sta. Mª de la Paz, CEIP Santiago el Mayor, CEIP El Puntal, un total de 206 estudiantes.

En la plaza Julián Romea han actuado CEIP Nicolás de las Peñas, Mirasierra, CEIP San Juan, CEIP Mª Maroto, siendo estos un total de 134 alumnos. En la plaza Circular han cantado el CEIP Ntra. Sra. de la Arrixaca, CEIP Reino de Murcia, CEIP Juan XXIII, CEIP Manuel Fernández Caballero, CEIP La Arboleda, sumando 162 escoalres.

En la plaza Cruz Roja han estado Sta. Joaquina de Vedruna, CEIP Ntra. Sra. Dolores, CEIP Nicolás Raya (204) MUBAM: CEIP Andrés Baquero, CEIP Ntra. Sra. Lágrimas, CEIP La Cruz, CEIP Torreteatinos, un total de 131 voces, en el Paseo Fotógrafo Verdú, CEIP Los Álamos, CEIP Infanta Elena, CEIP Ntra. Sra. Fátima, CEI, sumando 109 alumnos y otros 152 en la plaza de la Torrecilla donde han actuado el CEIP Ntra. Sra. de la Fuensanta, CEIP P. Pedro Cano, San Vicente Paul, CEIP Ntra. Sra. Encarnación.

El Encuentro ha contado con un dispositivo especial de Policía Local y Protección Civil, que ha velado por el bienestar de los escolares en desplazamientos y concentraciones. En este sentido la edil del ramo ha destacado que "la actividad es fruto de la coordinación entre diferentes concejalías del Ayuntamiento, garantizando su correcta organización y desarrollo"