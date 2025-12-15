Más de 1.500 efectivos de Policía Nacional reforzarán la seguridad durante las fiestas de Navidad en la Región de Murcia

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, acompañado del jefe Superior de Policía, Ignacio del Olmo, ha entregado los folletos informativos en Puente Tocinos - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Más de 1.500 agentes de Policía Nacional reforzarán la seguridad durante las fiestas de Navidad "por las calles de las principales ciudades de la Región de Murcia para garantizar que las compras se puedan realizar con total seguridad y garantías", ha explicado el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, quien, acompañado del jefe Superior de Policía, Ignacio del Olmo, ha visitado la pedanía murciana de Puente Tocinos, donde ha entregado los folletos informativos que la Policía Nacional ha preparado con información, consejos y recomendaciones para usuarios y comerciantes.

Durante el recorrido han recomendado a ciudadanos y comerciantes extremar las medidas de precaución para prevenir hurtos y delitos en las compras por internet, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno.

FASE OPERATIVA DEL PLAN

Lucas ha explicado que el Plan, que se inició con motivo del Puente de Diciembre y concluirá el día 11 de enero de 2026, cumple doce años en 2025 y pretende reforzar la seguridad en el sector comercial, con medidas tendentes al descenso de infracciones cometidas y proporcionar un entorno más seguro a los comerciantes y ciudadanos.

Esta iniciativa se pone en marcha tras una fase previa en la que se han celebrado numerosas reuniones de los delegados de Participación Ciudadana de la Policía Nacional con los comerciantes de cada localidad para preparar un plan que dé seguridad en zonas de especial aglomeración comercial durante las fiestas navideñas.

"Para ello vamos a aumentar la presencia policial, tanto de agentes uniformados como de paisano, especialmente en calles comerciales, mercados y otros espacios donde se producen aglomeraciones. Porque la prioridad para la Delegación del Gobierno y la Policía Nacional es trabajar para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan disfrutar de estas fiestas con absoluta tranquilidad", ha añadido el delegado del Gobierno.

ENTORNO SEGURO

El Plan Comercio Seguro pretende garantizar la seguridad ciudadana durante las próximas fiestas, proporcionar un entorno seguro al comercio, mejorar la seguridad objetiva y subjetiva con el objetivo de prevenir y evitar la comisión de hurtos, estafas, robos y otros delitos que suelen producirse aprovechando las aglomeraciones en zonas comerciales y de ocio.

"Hemos elegido Puente Tocinos porque aquí hay un comercio local muy fuerte y queríamos darle la importancia que tiene. Y, sobre todo, aconsejar a los ciudadanos que también consuman en los locales y comercios cercanos", ha destacado, por su parte, Del Olmo.

Así, el presidente de la Asociación, de Comerciantes de Puente Tocinos, José David Escudero, ha destacado la importancia de este plan para infundir confianza entre los comercios de la localidad. "Porque yo diría que es una de las pedanías con más comercio local de Murcia", ha indicado.

El despliegue especial ha reforzado la presencia de efectivos en las franjas de mayor actividad comercial y afluencia de personas, fomentando las patrullas policiales tanto de uniforme como de paisano, por lo que repercutirá en la seguridad ciudadana objetiva y subjetivamente. Así, se prestará especial atención a los centros comerciales, almacenes y establecimientos, que en estas fechas acumulan grandes cantidades de mercancías, para prevenir los robos mediante butrones.

RECOMENDACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL

Desde la Policía Nacional se recomienda, en la medida de la posible, evitar llevar encima grandes cantidades de dinero en efectivo y asegurarse de que no le siga nadie cuando vaya a sacar dinero del cajero o durante la extracción y salida del banco.

También recomiendan no aceptar ayuda de desconocidos que supuestamente quieran ayudar, ya que en ocasiones se aprovechan de un descuido para apoderarse del dinero y cosas de valor. Los bolsos, han indicado, deben ir bien cerrados y a la vista, cruzados y nunca a la espalda.

La Jefatura Superior de la Región de Murcia ha elaborado un operativo especial en el que participan agentes de las Brigadas Provinciales de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana y de Información para prevenir la comisión de los delitos mencionados y aumentar la seguridad del comerciante y del ciudadano.

También han recordado a los ciudadanos que cuando se conviertan en víctimas de cualquier tipo delictivo o sean testigos de ellos pueden llamar al teléfono 091 de la Policía Nacional, un teléfono de atención prioritaria 24 horas que da respuesta inmediata a las demandas ciudadanas.