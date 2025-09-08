Más de 20.000 estudiantes de Infantil y Primaria protagonizan la vuelta al cole en Cartagena

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El curso escolar 2025/26 ha comenzado este lunes en Cartagena para más de 20.000 estudiantes de Educación Infantil y Primaria, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha vivido ese primer día junto a los 160 alumnos y alumnas del CEIP Mastia, donde el Consistorio recientemente arregló la pista deportiva.

Los colegios están preparados tras las actuaciones que se han venido realizando desde el Ayuntamiento, a través del área de Educación, a lo largo del verano, y que sumadas a la campaña de Semana Santa, ronda los dos millones de euros invertidos en los centros educativos, tal y como ha recordado la alcaldesa, "para mejorar el mantenimiento y para que las instalaciones estén en las mejores condiciones.

En esta misma línea, durante la época estival se ha llevado a cabo la retirada de fibrocemento en cinco centros educativos, actuación que ha finalizado en cuatro de ellos, el Santiago Apóstol en Miranda, Luis Viven en El Albujón, San Félix y Gabriela Mistral, mientras que en el quinto, el colegio San Cristóbal, la aparición de una capa oculta de fibrocemento ha obligado a ampliar el plazo de ejecución de los trabajos.

Arroyo ha anunciado al respecto que "esta misma mañana se reunían técnicos municipales y de la Comunidad Autónoma junto con representantes de la comunidad educativa y AMPA del centro, para buscar la mejor alternativa para los alumnos del San Cristóbal, la que tenga menos impacto para las familias, hasta que finalicen los trabajos de retirada de fibrocemento".

Hasta el momento ya se han invertido 2,9 millones de euros para acabar con el amianto en colegios del municipio y cuando termine la actuación en San Cristóbal, se habrá alcanzado el 70% de ejecución del plan de retirada de fibrocemento en Cartagena.

También ha recordado la alcaldesa la novedad del presente curso, la gratuidad, por primera vez, de las escuelas infantiles municipales, "son 910 plazas bonificadas este año, a las que se sumarán 100 más el curso próximo en que abrirá sus puertas la guardería del Parque de la Rosa, cuya ejecución ya se ha reactivado. Así superaremos las mil plazas de 0 a 3 años".

Para finalizar, Arroyo ha destacado el trabajo realizado desde el departamento de Educación por el equipo que trabaja contra el absentismo escolar compuesto por siete educadores y educadoras.

"Es importante activar esta campaña desde el primer día de clase, actualmente hay abiertos algo más de 400 expedientes y desde esta unidad están en permanente contacto con el colegio, prestando servicio con la fiscalía, con la policía, con toda la comunidad educativa para poder intervenir a tiempo y dar una solución", ha dicho.

Sobre esta campaña contra el absentismo, la alcaldesa ha dictado un bando recordando a padres y madres la obligación de escolarizar a sus hijos.