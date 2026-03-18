Más de 230 agentes de la Guardia Civil velarán por la fluidez y seguridad del tráfico durante la Operación San José 2026

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MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Operación de Tráfico con motivo de la festividad de San José comienza a las 15.00 horas de este miércoles. Desarrollada por la jefatura Provincial de Tráfico, se prolongará hasta el domingo 22 de marzo ante el incremento de desplazamientos previsto en las carreteras de la Región de Murcia durante estos días.

Para garantizar la seguridad durante estas fechas se han establecido servicios de control, regulación y vigilancia extraordinarios a cargo de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que movilizará 232 agentes para atender labores de regulación del tráfico con el apoyo del Centro de Gestión del Tráfico del Levante (CGTL) y los Paneles de Mensaje Variable disponibles en nuestras principales carreteras, según han informado desde la Delegación del Gobierno.

Además, contarán con los puntos de control de velocidad fijos y de tramo, con cinco unidades móviles de radar, así como con el apoyo aéreo (helicópteros y drones) que pudiera programar el Centro de Gestión del Tráfico de Levante.

ZONAS DE MAYOR CONFLICTO DE FLUIDEZ PREVISTAS

Por circulación, la zona de mayor conflicto de fluidez previstas en itinerarios de salida es el kilómetro 567 de la A-7 en sentido Algeciras. En itinerarios de retorno, se trata del kilómetro 570 de la A-7, sentido Tarragona, en el enlace con la MU-33; el kilómetro 0 de la MU-33, sentido Albacete, y el kilómetro 0 de la RM-12, en el enlace con la AP-7 y la CT-32.

En ambos itinerarios, uno de estos puntos es el kilómetro 0 de la MU-33, en su enlace con la A-7.

SINIESTRALIDAD CON VÍCTIMAS REGIÓN DE MURCIA

En lo que va de año han fallecido seis personas y dieciocho han sido hospitalizadas como consecuencia de accidentes registrados en vías interurbanas de la Región de Murcia, lo que representa un 25% menos de siniestros con víctimas mortales respecto a 2025, periodo en el que fallecieron ocho personas.

En concreto, fallecieron 3 conductores, 2 pasajeros y 1 peatón. El 67% de estos hombres y el 50% conductores.

Además, el 50% de los siniestros ocurrieron de lunes a viernes, mientras que el 83% de las personas fallecieron en horario diurno.

Asimismo, el 50% de los fallecidos fue en autovía, mientras que el otro fueron por salidas de vía.

En cuanto, a los motivos, en el 16% el factor concurrente fue la conducción temeraria, otro 16% velocidad inadecuada y otro 16% no respetar la prioridad.

El 33% de las personas fallecidas eran vulnerables y la edad media de las víctimas era de 65 años.

RESULTADOS CAMPAÑA ESPECIAL CONTROL DEL USO DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD Y SRI

La Jefatura Provincial de Tráfico desarrolló entre el 9 y 15 de marzo una campaña especial sobre el cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil. Durante estos días, el sector de Tráfico de la Guardia Civil de Murcia controló en vías interurbanas un total de 17.651 vehículos, con el resultado de 618 denunciados, lo que supone un 3,50 % del total.