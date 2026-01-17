Más de 2.500 personas participaron en 2025 en actividades de voluntariado en espacios naturales protegidos

Actividad de voluntariado, ruta guiada realizada en la sierra de la Pila durante 2025. - CARM

El Gobierno regional ha reforzado durante 2025 su apuesta por el voluntariado ambiental como una herramienta clave para la conservación del patrimonio natural, la educación ambiental y la implicación directa de la ciudadanía en el cuidado de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia.

A lo largo del año se desarrollaron 66 actividades de voluntariado ambiental, a las que se suman al menos seis proyectos de carácter continuado, con actuaciones repartidas durante varios meses y en distintos enclaves del territorio regional, según el balance elaborado por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.

El balance de 2025 refleja una participación superior a las 2.500 personas en aquellas actividades con datos cerrados, una cifra que evidencia el elevado grado de implicación social. El Parque Regional de El Valle y Carrascoy se consolidó como el principal escenario de actuación, al concentrar 51 de las 66 actividades desarrolladas y 2.254 participantes, lo que supone cerca del 90 por ciento del total contabilizado.

En este espacio se desarrollaron numerosas jornadas de plantación, riego y restauración de senderos, así como actividades de retirada de especies exóticas invasoras, ciencia ciudadana y convivencia del voluntariado.

"El voluntariado ambiental es una expresión clara del compromiso de la sociedad murciana con su entorno natural y una pieza esencial para avanzar en la conservación y mejora de los espacios protegidos", subrayó el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, que resaltó que "la participación ciudadana multiplica el impacto de las políticas públicas y refuerza la conciencia ambiental desde edades tempranas".

Entre las actuaciones más numerosas destacan las jornadas celebradas en el área recreativa de la Cresta del Gallo o en el sendero accesible de El Valle, que reunieron a alumnado de distintas etapas educativas, familias, asociaciones y grupos scout, superando en algunos casos el centenar de participantes en una sola convocatoria.

Estas acciones se enmarcan principalmente en campañas consolidadas como 'Tu huella cuenta', que combina restauración ambiental y educación en valores. Desde el punto de vista territorial, tras El Valle y Carrascoy sobresalen otros espacios naturales como Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, con ocho actividades, y el Parque Regional de Sierra Espuña, donde se desarrollaron seis actuaciones, además de proyectos activos durante todo el año vinculados a restauración de senderos, mejora de hábitats y seguimiento de fauna.

Otros enclaves, como Calnegre y Cabo Cope, Sierra del Carche, Sierra de la Pila, el litoral regional o los Saladares del Guadalentín, acogieron iniciativas más específicas asociadas a proyectos de biodiversidad, ciencia ciudadana o sensibilización ambiental.

ACTIVIDADES Y PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

La tipología de las actividades evidencia un claro predominio de las actuaciones de restauración ecológica y mantenimiento del uso público. Más del 70 por ciento de las acciones estuvieron centradas en plantaciones, riegos y restauración de senderos, seguidas por la retirada de especies exóticas invasoras, que representaron cerca del 18 por ciento.

También se desarrollaron iniciativas de ciencia ciudadana, como censos de fauna, muestreos científicos, colocación de cajas nido o seguimiento de quirópteros y reptiles, así como actividades concretas de información y sensibilización ambiental.

"El voluntariado no solo aporta manos, sino conocimiento, sensibilización y un fuerte vínculo emocional con el territorio", señaló Juan María Vázquez, quien puso en valor "la diversidad de perfiles participantes, desde escolares hasta personal técnico y asociaciones especializadas, lo que convierte estas acciones en una auténtica red de cooperación ambiental".

El perfil de las personas participantes fue mayoritariamente educativo y comunitario. Unos 1.100 participantes procedían de centros educativos de Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional, mientras que unas 850 personas correspondieron a público adulto general. Las familias y grupos scout aportaron cerca de 290 participantes, y el resto correspondió a personal técnico, científico y asociaciones especializadas, especialmente en proyectos de ciencia ciudadana y seguimiento de fauna.

ACTUACIONES EN MÁS DE 344.000 METROS CUADRADOS

En términos de impacto territorial, las actuaciones con superficie cuantificada permitieron intervenir en más de 344.000 metros cuadrados, incluyendo restauraciones de senderos, áreas degradadas, zonas forestales y espacios de alto valor ecológico.

Algunas de estas actuaciones abarcaron superficies especialmente amplias, como los censos nocturnos o los proyectos desarrollados en grandes áreas naturales. El balance económico pone de relieve la alta eficiencia del voluntariado ambiental.

Las actuaciones con importe explícito sumaron una inversión aproximada de 24.600 euros, concentrada en un número reducido de actividades financiadas, lo que pone de manifiesto que una parte muy significativa del trabajo realizado se apoya en la implicación altruista de entidades, asociaciones, centros educativos y ciudadanía.

En conjunto, los datos de 2025 confirman que "el voluntariado ambiental se consolida como un pilar fundamental para la gestión, conservación y uso público de los Espacios Naturales Protegidos de la Región de Murcia, combinando restauración ambiental, educación, participación social y generación de conocimiento científico, con una amplia y diversa implicación ciudadana", concluyó el consejero.