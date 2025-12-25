Más de 25.600 murcianos mejoran su cualificación con los cerca de 2.600 cursos ofertados por el SEF este año

Alumnos durante una formación - CARM

MURCIA 25 Dic.

Los 2.588 cursos gratuitos que el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha ofertado este año han permitido que un total de 25.654 personas mejoren su cualificación y oportunidades laborales.

De estas acciones formativas, desarrolladas por entidades de formación acreditadas, 1.917 se destinaron a personas en desempleo y 671 a personas ocupadas, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Estos cursos, que se han desarrollado en casi la totalidad de los municipios de la Región de Murcia, han sumado 413.458 horas de formación que han servido para abordar las competencias y habilidades de 24 familias profesionales diferentes.

La mayor oferta se ha concentrado en las especialidades relacionadas con la rama de servicios socioculturales, administración y gestión, y comercio y marketing.

"El diseño de la oferta formativa del SEF se sustenta cada año en nuestro compromiso de conectar la formación con el empleo, promoviendo una formación basada en competencias, habilidades prácticas y ajustada a las demandas actuales del mercado laboral", ha explicado la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón.

"Esto no solo beneficia a quienes buscan trabajo o persiguen avanzar en su trayectoria profesional, sino que también fortalece la economía, mejora la productividad y propicia trayectorias laborales estables y con proyección de futuro", ha añadido la titular de Empleo.

De esta forma, cada año, el SEF incorpora a su oferta de cursos nuevas formaciones que respondan a las demandas del tejido productivo de la Región de Murcia.

En concreto, en 2025, el SEF añadió seis nuevos cursos gratuitos, entre los que hay tres que conducen a certificados profesionales en soldadura, una habilidad muy demandada en sectores como la industria, la electrónica, la construcción y la fabricación de estructuras metálicas.

También se desarrolló por primera vez el certificado profesional de 'Servicio de entrega y recogida domiciliaria', perteneciente a la familia de comercio, que sirve para adquirir las competencias y habilidades necesarias para trabajar como repartidor en el sector de la logística comercial, otro perfil con alta demanda.

Asimismo, este año se han impartido por primera vez los certificados de profesionalidad de 'Dinamización, programación y desarrollo de acciones culturales', 'Pesca local' y 'Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión', con el que refuerza su oferta de cursos en competencias digitales.

Las personas interesadas en conocer los cursos que el SEF oferta en cada momento pueden hacerlo accediendo al apartado 'Busco Formación', disponible en la página web del SEF y la app 'SEFMóvil'.