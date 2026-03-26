Más de 300 estudiantes de Bachillerato y FP Superior participan en las Olimpiadas Científicas de la UCAM

MURCIA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Murcia (UCAM) ha acogido en sus sedes de Murcia y Cartagena una nueva edición de sus Olimpiadas Científicas, una iniciativa cofinanciada por la Fundación Séneca que ha congregado a más de 300 alumnos de 17 centros educativos de la Región de Murcia con el propósito de despertar el interés por la ciencia y premiar la excelencia académica en ámbitos Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Durante la jornada de ayer jueves, los participantes se enfrentaron a pruebas diseñadas para evaluar sus conocimientos y habilidades en las áreas de estudio que desean cursar en el futuro, incluyendo exámenes teóricos, ejercicios de inglés especializado y actividades prácticas orientadas a demostrar su potencial académico, como ensayos en laboratorios de biotecnología, el desarrollo de código para mostrar sus competencias informáticas o la participación en circuitos deportivos para evaluar sus aptitudes físicas, entre otras, según han informado .

Los alumnos han podido participar en un total de doce grados diferentes: Deporte, Enfermería, Nutrición, Gastronomía, Fisioterapia, Farmacia, Ingeniería Informática, Ingeniería de Caminos, Biotecnología, Ingeniería de Edificación, Arquitectura y Comunicación.

Los premiados, que se conocerán el próximo 4 de mayo, obtendrán el 100% de la matrícula del primer curso académico de la UCAM en el caso de los primeros clasificados, mientras que los segundos y terceros recibirán descuentos del 60% y del 40%, respectivamente. Además, todos los premiados serán reconocidos con dispositivos electrónicos.

"Un año más, apostamos por reconocer el esfuerzo y la excelencia académica de nuestros jóvenes. Esto nos ayuda a motivar a los estudiantes a trabajar aprovechando todas sus capacidades con el fin de alcanzar los objetivos marcados y sirve para despertar vocaciones científicas", ha indicado la vicerrectora de Investigación de la UCAM, Estrella Núñez Delicado.

Han participado el Colegio Maristas Cartagena La Sagrada Familia, Colegio Franciscanos La Inmaculada Cartagena, Colegio Hispania, Colegio Miralmonte, Colegio San Jorge, Centro de Formación Profesional San Antonio, IES Ben Arabí, IES Floridablanca, IES La Flota, IES José Planes, Colegio Monteagudo- Nelva, Colegio San Agustín, Colegio San Buenaventura Capuchinos, IES Juan Carlos I, IES Ingeniero de la Cierva, New Castelar College y Colegio Vistarreal.