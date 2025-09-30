Más de 300 personas participan en el estudio sobre salud física de los mayores de 60 años en San Javier

La concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez, visita el espacio de mediciones - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 30 (EUROPA PRESS)

El proyecto de investigación para conocer el estado de salud física de la población mayor de 60 años de San Javier ha superado en su ecuador los 300 participantes, el mínimo establecido para su validación estadística, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La concejala de Derechos Sociales y Familia, María del Mar Pérez, ha destacado "la gran respuesta" que está obteniendo la iniciativa durante su visita al pabellón auxiliar del polideportivo municipal por donde han pasado decenas de personas para someterse a la medición de parámetros con los que se determinará su estado de forma.

Se trata de la quinta jornada de medición, a la que seguirán otras tres la semana próxima, para completar esta iniciativa de la Concejalía de Derechos Sociales y Familia que se desarrolla en colaboración con el equipo de investigación 'Movement Sciences and Sport' de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Murcia.

La iniciativa, que forma parte del nuevo proyecto 'Envejecimiento 2.0', que enfatiza el envejecimiento activo y tiene como objetivo conocer el estado real de la población adulta de San Javier para implementar nuevas actividades que se ajusten y den respuesta a las necesidades de los usuarios.

Raquel Vaquero, la responsable del grupo investigador que cada día de mediciones moviliza a 15 investigadores, ha destacado que se trata de una iniciativa que nunca antes había realizado ningún municipio y cuyos resultados y conclusiones se darán a conocer en un acto público el próximo 12 de noviembre.

Además, cada participante recibirá un informe individual con recomendaciones sobre cómo mejorar su calidad de vida según los resultados personales del examen.

Las personas que están acudiendo libremente a estas sesiones pasan por distintas estaciones donde personal experto mide entre otras cosas, la fuerza isométrica máxima, se someten a test de equilibrio, de velocidad de la marcha, fuerza isométrica de prensión manual, test de agilidad y de composición corporal. También se miden otros factores psicosociales como parte del estado de salud integral de la persona.

La semana próxima se seguirán realizando mediciones en el centro de Personas Mayores, de San Javier, el lunes 6 de octubre y en dos residencias, que se suman a una primera donde ya se desplazó el equipo la semana pasada, con el fin de obtener el estado lo más real posible del espectro globlal de la población mayor de 60 años.