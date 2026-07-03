Más del 37% de los candidatos supera la primera prueba de las oposiciones al cuerpo de Maestros

Archivo - Imagen de archivo de un examen de las oposiciones a Maestros - CARM - Archivo

MURCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.528 opositores, lo que representa el 37,3% de los candidatos presentados, han superado la primera prueba de las oposiciones al cuerpo de Maestros en la Región de Murcia, según ha informado la Comunidad.

El departamento que dirige el consejero Víctor Marín ofrece en esta convocatoria un total de 1.607 plazas para maestros, con una ratio inicial de 5,8 aspirantes por cada plaza.

A la primera parte de los exámenes, celebrada el pasado 20 de junio, concurrieron un total de 9.451 aspirantes, cifra que equivale al 83% de los 11.381 opositores que habían sido admitidos en el proceso de forma previa.

Por especialidades, Pedagogía Terapéutica lidera el índice de aprobados con un 42% (564 candidatos de 1.343 presentados), seguida de Música con un 40,8% (123 de 301) y Educación Infantil con un 40,7% (1.223 de 3.000).

En Francés superó el ejercicio el 40,25 (103 de 256); en Educación Física el 38,8% (368 de 947); en Educación Primaria el 35,8% (771 de 2.153); en Audición y Lenguaje el 27,8% (169 de 607); y en Inglés el 24,5% (207 personas de las 845 presentadas).

Marín ha resaltado que las previsiones apuntan a que "la práctica totalidad de las plazas se cubrirán", al tiempo que ha defendido la "profesionalidad y capacidad técnica de los tribunales de oposición, que actúan con total independencia".

El consejero ha recordado que la primera prueba es de carácter eliminatorio, de modo que solo acceden a la segunda parte los aspirantes que han aprobado, por lo que "no cabe realizar comparaciones con la última convocatoria del cuerpo de Maestros, que careció de pruebas eliminatorias porque formaban parte de los procesos de estabilización de empleo".

Asimismo, ha puesto en valor novedades implantadas este año como "la opcionalidad en la prueba práctica", el diseño de los ejercicios por una comisión de cinco miembros, la publicación previa de los criterios de corrección y el uso de papel autocopiable para que los candidatos pudiesen llevarse su examen.

El sistema de ingreso consta de dos fases: oposición y concurso. Tras esta primera criba, los aprobados iniciarán la próxima semana la segunda prueba de la oposición, consistente en la presentación y defensa de una programación didáctica y la exposición oral de una unidad didáctica, donde se requiere una nota mínima de 5 sobre 10.

Posteriormente, la fase de concurso evaluará la experiencia docente, la formación y otros méritos, calculándose la puntuación final mediante la ponderación de dos tercios para la oposición y un tercio para el concurso. Las listas definitivas de seleccionados se publicarán durante la última semana de julio.