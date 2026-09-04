Archivo - Más de 4.000 agricultores murcianos recibirán 8,5 millones en ayudas para fertilizantes - MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

MURCIA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.118 agricultores de la Región de Murcia recibirán desde este viernes ayudas para la compra de fertilizantes por un importe conjunto de 8,48 millones de euros, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Se trata del primer listado de beneficiarios de estas ayudas extraordinarias, que podrán consultar las cuantías que les corresponden a través de la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). El Ministerio publicará próximamente una segunda relación de potenciales beneficiarios.

Las ayudas están recogidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, aprobado mediante el Real Decreto-ley 7/2026, y cuentan con una dotación total de 700 millones de euros para facilitar la compra de fertilizantes ante el incremento de los precios de este insumo.

Los beneficiarios podrán percibir hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y hasta 38,33 euros por hectárea para los de secano. Según el Ministerio, los fertilizantes se encuentran entre las materias primas que más se han encarecido como consecuencia del conflicto bélico.

La medida pretende paliar el impacto de esta subida en las explotaciones agrarias y facilitar que los agricultores puedan mantener unos niveles adecuados de fertilización sin asumir un sobrecoste elevado, según ha informado la Delegación del Gobierno de la Región de Murcia.