Más de 500 de alumnos de Murcia aprenden valores ambientales en los talleres organizados por la X Semana de la Huerta

CEIP Puente Doñana, en La Albatalía, donde se desarrolla un taller sobre valores ambientales organizado por el Ayuntamiento capitalino dentro de la X Semana de la Huerta - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 de alumnos de Murcia, desde Educación Infantil a Secundaria, participan en los talleres educativos sobre valores ambientales organizados por el Ayuntamiento capitalino dentro de la X Semana de la Huerta, que se desarrolla hasta el próximo viernes, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Planificación Urbanística, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, ha visitado este martes el CEIP Puente Doñana, en La Albatalía, donde cerca de 30 alumnos de cuarto de Primaria participan, a través de vídeos y juegos, en el taller 'Meandro del Vivillo y la Huerta de Murcia. 12 Siglos Latiendo'.

Esta actividad busca acercar al alumnado a uno de los sistemas hidráulicos más singulares de España, con más de un milenio de historia, y poner en valor el proyecto de recuperación del meandro del Vivillo, un enclave enmarcado en la restauración fluvial del antiguo cauce del río Segura.

"El proyecto de restauración del Meandro del Vivillo constituye además un ejemplo tangible de cómo la renaturalización de los ríos y la recuperación de espacios degradados contribuyen a mejorar la biodiversidad y la calidad de vida en el entorno urbano", ha apuntado Navarro.

En la actividad participan alumnos de cinco centros educativos ubicados en la huerta como son la escuela infantil 'La Naranja', de Beniaján; CEIP Nuestra Señora de Los Ángeles, en Rincón de Seca (cuarto curso); IES José Planes de Espinardo (primero de la ESO), y el IES Aljada, de Puente Tocinos (segundo de la ESO + Aula Abierta), además del CEIP Puente de Doñana (cuarto de Primaria).

Además, alumnos de Primaria de otros diez centros educativos van a profundizar en la importancia del recurso del agua para Murcia y realizarán un viaje por la historia del río Segura y la huerta a través de las charlas didácticas 'Caminos del Agua: La Huerta de Murcia'.

En concreto, son el colegio Nuestra Señora de los Ángeles y CE La Cruz en el Esparragal; CEIP Sagrado Corazón de Zeneta; CEIP La Arboleja; colegio Puente de Doñana; CEIP Cristo del Valle, en Torreagüera; CEIP Nuestra Señora de Fátima, El Bojar (Beniaján); CEIP Monteazahar de Beniaján; CE Francisco Cobacho de Algezares y colegio Virgen de la Fuensanta de La Alberca.

Esta actividad, que forma parte de las más de 80 que conforman el programa de la X Semana de la Huerta, destaca la relevancia de acercar a las nuevas generaciones al patrimonio natural y cultural que las rodea.