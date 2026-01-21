Más de 5.500 jóvenes de Murcia participaron en los talleres del programa 'SúmaTE' en 2025

MURCIA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.537 jóvenes murcianos de entre 14 y 17 años, 232 docentes y 80 padres y madres participaron en 2025 en el programa integral de salud mental 'SúmaTE', promovido por la Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud del Consistorio capitalino y el Teléfono de la Esperanza.

Así lo ha avanzado la concejala del ramo, Pilar Torres, junto al director técnico y la responsable de proyectos del Teléfono de la Esperanza, Antonio Rubio y Lola Martínez, y la jefa de servicio de Promoción de la Salud del Ayuntamiento, Belén Ortiz.

Torres ha detallado que el programa, dirigido a jóvenes, padres, madres y docentes y destinado a promover y cuidar de manera integral la salud mental, realizó el pasado año 238 talleres y actuó en 19 centros educativos y cinco entidades sociales del municipio.

En 2025, junto a los talleres 'Autoestima', 'Relaciones sanas' y 'Sé tú mismo, sé tú misma', se añadieron nuevas propuestas, ampliando así el catálogo de actividades con el objetivo de ofrecer atención a más necesidades.

"El contacto directo con las personas jóvenes y sus familias, así como los centros educativos, facilita poder detectar necesidades como la de incluir talleres relacionados con el mundo digital y los riesgos psicosociales asociados a la inmersión temprana e intensiva en plataformas digitales y redes sociales, o la gestión de la ansiedad y el estrés", ha explicado la concejala.

La oferta de talleres de 2025 incluyó como novedades 'Mi yo digital', que se puso en marcha 30 veces en 2025; 'Sin filtros, más allá de las pantallas', con 36 talleres; 'Ansiedad ante los exámenes', en 37 ocasiones, y 'Pensamiento positivo', en dos ocasiones.

Cada taller es independiente y tiene un número de sesiones determinadas, que van de tres a cinco, salvo 'Sé tú mismo, sé tú misma', que cuenta con 14 sesiones. El objetivo principal de este es brindar un espacio seguro donde los jóvenes puedan realizar un aprendizaje de sí mismos y del mundo que les rodea, descubriendo sus recursos personales, aprendiendo a gestionar sus emociones y trabajando las relaciones personales.

Por su parte, el taller 'Ansiedad ante los exámenes' está dirigido a dotar al alumnado de estrategias para hacer frente a la gestión del estrés y la ansiedad en diversas situaciones académicas.

Asimismo, el taller 'Pensamiento positivo' ha sido incluido para trabajar estrategias de resiliencia para manejar las dificultades diarias y poner en práctica la reestructuración cognitiva de los pensamientos intrusivos. Los talleres ya consolidados 'Autoestima' y 'Relaciones sanas' se llevaron a cabo en 40 y 58 ocasiones, respectivamente.

Con las familias se han llevado a cabo los talleres 'Gestión de conflictos' y 'Ayuda a tus hijos a crecer', dirigidos a hacer un recorrido por el estilo educativo, la escucha eficaz, el diálogo para entenderse, los límites y las normas para una buena convivencia o los conflictos como oportunidad, entre otros temas.

"El Ayuntamiento de Murcia ha reforzado las políticas de salud mental de la mano de la Estrategia de Acción Municipal en Salud Mental 2022-2026, impulsando programas como 'SúmaTE' en colaboración con el Teléfono de la Esperanza para jóvenes, familias y docentes, con acciones de prevención e intervención frente a situaciones de crisis y problemas emocionales", ha subrayado Torres.

Esta estrategia municipal, respaldada por la adhesión de Murcia a la Red Europea de Ciudades de la Salud Mental y la participación en mesas sectoriales junto a entidades sociales, profesionales y familias, busca integrar la promoción del bienestar emocional en la planificación de políticas públicas locales, poniendo especial atención en infancia, adolescencia y juventud para prevenir trastornos, reducir el estigma y fortalecer recursos comunitarios de apoyo.

ALTA EFECTIVIDAD Y VALORACIÓN

Los comentarios recogidos de tutores y alumnos resaltan la utilidad y efectividad de los talleres. Los participantes han expresado mejoras en su autoestima, habilidades para manejar el estrés y una mayor comprensión de la educación emocional.

Así, en las encuestas de valoración, el programa alcanza una puntuación de 4,2 sobre 5 entre los jóvenes participantes y de 4,8, también sobre 5, entre los tutores.

'SúmaTE' se enmarca dentro de la Guía de Promoción de Salud, que ofrece recursos prácticos para el autocuidado y la mejora del bienestar físico, mental y social desde las primeras etapas de la vida, con el objetivo de facilitar el acceso a actividades de ocio saludable y promover hábitos de vida saludables desde la infancia y adolescencia, a través de talleres y acciones cercanas y accesibles para la ciudadanía que pueden solicitar los propios centros educativos de manera gratuita.

Para el primer trimestre de 2026 ya se han registrado solicitudes de 14 centros educativos y se espera atender a más de 3.000 adolescentes.