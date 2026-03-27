Más de 600 agentes de la Policía Local velarán por la seguridad durante las Fiestas de Primavera

La Junta Local de Seguridad reunida la pasada semana - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 agentes de la Policía Local, 134 efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) y más de 150 de Protección Civil velarán para que los actos se desarrollen "con normalidad", ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona.

En concreto, el día del Bando de la Huerta habrá 480 policías locales, 36 efectivos del SEIS con nueve vehículos, 50 de Protección Civil y uno de los mayores refuerzos sanitarios, lo que supondrá "uno de los mayores despliegues" de estos días. Además, se instalarán, en total, cuatro hospitales de campaña dirigidos por Cruz Roja y Protección Civil de Murcia en Puerta Nueva, plaza de la Cruz Roja, FICA, en la Universidad y el del 061 que se instalará en la zona del Malecón.

Para el día del Entierro de la Sardina habrá 490 policías locales, 40 efectivos del SEIS con diez vehículos, 30 de Protección Civil y un gran dispositivo sanitario específico que se mantendrá hasta la madrugada. A esto se suma una unidad del 061 en la Glorieta, un puesto de la Cruz Roja en la plaza Circular, una UME extra del 061 y entre 7 y 10 ambulancias de Soporte Vital Básico y Avanzado.

Además, se contará con 54 nuevos agentes que el año pasado estaban de prácticas, la unidad de caballería, la unidad de MVP, y los agentes estrenarán 24 cámaras unipersonales las cuales portará el Grupo Especial de Seguridad Ciudadana. A ellos se suman 200 voluntarios de Cruz Roja y la Policía Turística.