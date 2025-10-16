Más de 600 docentes participarán en Murcia en el XIII Congreso Nacional de EOI del 23 al 25 de octubre

Presentación del XIII Congreso Nacional de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), que tendrá lugar en Murcia del 23 al 25 de octubre - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 docentes procedentes de todas las comunidades autónomas participarán en el XIII Congreso Nacional de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI), que tendrá lugar en Murcia del 23 al 25 de octubre, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha destacado la importancia de acoger este tipo de eventos en el 1.200 aniversario de la fundación de Murcia, al considerar que supone "una oportunidad única para mostrar todo el potencial cultural, educativo y humano de nuestra ciudad ante docentes de toda España".

El congreso, organizado en esta edición por la Asociación Murciana de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (AMPREOI), coincide también con el 20 aniversario del IV Congreso Nacional de EOI, celebrado en la capital murciana en 2005.

El evento superará "con creces" el número de asistentes con respecto a ediciones pasadas como la última, que tuvo lugar en Santiago de Compostela (Galicia), según ha señalado el presidente de AMPREOI, Javier Blanco.

Tal y como han explicado los integrantes de la organización del Congreso, Murcia ha innovado en el enfoque de este encuentro con el fin de que, además de contribuir al enriquecimiento profesional con conferencias plenarias y talleres, constituya una oportunidad para mostrar el potencial de la ciudad a través de actividades sociales y lúdicas como elementos dinamizadores.

El Ayuntamiento se ha involucrado en el programa de actividades con la organización una ruta guiada nocturna para los asistentes y una recepción al Salón de Plenos del Consistorio, entre otros.

Alumnos de diferente perfil contarán su experiencia en el aprendizaje de idiomas, como un cirujano que opera en países en vías de desarrollo durante sus vacaciones de verano. Otro de los protagonistas será el batería de la banda musical Arde Bogotá, Jota Mercader, por su perfil de filólogo inglés.

Bajo el lema 'EOIdentidad: tradición, innovación, transformación', el programa incluye conferencias plenarias de expertos nacionales e internacionales como Claude Germain, Helena Ramos, Lola Torres, Evaristo Martínez, M. Paz Prendes, Maribel Ruiz y María del Carmen Horno.

También acogerá más de 40 talleres simultáneos sobre gamificación, inteligencia artificial, evaluación formativa, neurodidáctica, mediación lingüística, inclusión y liderazgo educativo; mesas redondas, experiencias de aula, presentaciones de proyectos Erasmus+ y actividades culturales, y actuaciones como la del coro de la Universidad de Murcia.

El programa del congreso ha sido diseñado siguiendo tres temas clave: transformación (espacios, metodología, oferta educativa, función del docente, nuevos perfiles del alumnado); digitalización (uso de herramientas de Inteligencia Artificial y otros recursos TIUC para la enseñanza de lenguas extranjeras); e internalización (Erasmus+ y otras modalidades de movilidad del alumnado).

La edil del ramo ha agradecido a los organizadores --Javier Blanco, Miguel Ángel Serna, María José Meléndez, Encarna Espinosa y Fran García-- que hayan escogido Murcia para esta celebración, "dando la oportunidad a los más de 600 asistentes de visitarla y disfrutarla, para transformarse después en los mejores embajadores de una ciudad que tiene mucho que ofrecer".