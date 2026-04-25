Más de 80 estudiantes participan en la Base de Alcantarilla en el desafío CanSat de la Agencia Espacial Europea

El consejero Juan María Vázquez, el coronel jefe de la Base Aérea de Alcantarilla, José Ignacio Sánchez-Heredero, el director general de Universidades e Investigación, Antonio Caballero, y el responsable de la Fundación Séneca, Antonio González - CARM

MURCIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, a través de la Fundación Séneca, fomenta el aprendizaje de las disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en torno al espacio mediante la construcción de satélites del tamaño de una lata (CanSat).

La quinta edición de la fase regional reunió a más de 80 estudiantes de distintos centros educativos de la Región en la Base Aérea de Alcantarilla para participar en el Desafío CanSat de la Agencia Espacial Europea.

"Se trata de un evento que pone a prueba la creatividad, habilidades técnicas y pasión por la exploración espacial de jóvenes de entre 14 y 19 años", explicó el consejero Juan María Vázquez, que, acompañado del jefe de la Base Aérea de Alcantarilla, el coronel José Ignacio Sánchez-Heredero, destacó la importancia de este programa, que "contribuye a despertar vocaciones científicas y tecnológicas en los más jóvenes, brindándoles una oportunidad única de aprendizaje experimental".

El consejero destacó que a través del Desafío CanSat "fomentamos el interés por la ciencia y la ingeniería, a la vez que potenciamos habilidades clave como el trabajo en equipo, la metodología de investigación y el pensamiento crítico".

El programa ESERO (European Space Education Resource Office) de la Agencia Espacial Europea, bajo el lema 'Del espacio al aula', es liderado en España por el Parque de las Ciencias de Granada y cuenta con la colaboración de diversas instituciones educativas a nivel nacional y regional.

En la Región de Murcia, la Fundación Séneca actúa como nodo regional de este proyecto, acercando a los estudiantes a la ciencia y la tecnología a través de la experiencia práctica y desarrollando en colaboración con la ESAD distintos desafíos, como la fase nacional de Detectives Climáticos, celebrada la pasada semana en Murcia.

El Desafío CanSat reta al alumnado a diseñar y construir un mini satélite del tamaño de una lata de refresco, integrando en su interior todos los subsistemas esenciales de un satélite real, como alimentación, sensores y sistemas de comunicación, además de un paracaídas diseñado por los alumnos para un aterrizaje seguro.

Posteriormente, estos dispositivos son lanzados desde la Base Aérea de Alcantarilla, que, gracias a la colaboración del Ejército del Aire y del Espacio, vuelve a sumarse a la iniciativa ofreciendo sus instalaciones para el desarrollo del evento. El objetivo del proyecto no se limita únicamente a la enseñanza de disciplinas STEM, sino que "también busca incentivar la resolución de problemas y la innovación en los estudiantes, aprovechando la fascinación que el espacio les despierta", apuntó el consejero.

UNA AVIONETA DEJARÁ CAER LOS SATÉLITES DE TAMAÑO REDUCIDO

El CanSat es una simulación de un satélite real encapsulado en el volumen de una lata de refresco. Su misión comienza cuando se deja caer desde una altitud de aproximadamente medio kilómetro, tras haber sido lanzado desde una aeronave, acción en la que colabora la Federación Aeronáutica de la Región de Murcia (Famur).

Durante su descenso, debe realizar una serie de mediciones científicas y completar su misión primaria, que consiste en la recolección de datos sobre la temperatura del aire y la presión atmosférica.

Cada equipo también define una misión secundaria personalizada, que puede incluir la medición de niveles de CO2, radiación o cualquier otro parámetro científico de interés. Una vez finalizada la recolección de datos, los participantes analizan los resultados y defienden sus proyectos ante un jurado.

El equipo ganador de la fase regional representará a la Región de Murcia en la fase nacional, que se celebrará en Badajoz del 12 al 13 de mayo, tras celebrarse el pasado año en Galicia y en 2024 en la Región de Murcia.

La competición regional cuenta con la participación de los siguientes equipos: Ecosat 3.0 (IES Manuel Tárraga Escribano de San Pedro del Pinatar); Helios26 (Famdif/Cocemfe de Murcia); ?urax-o, Icaro, Ignis y SkyWave (MMM Academy de Alcantarilla); ConectaBlade (Escuela Tecnológica Conectados de Murcia); Jiménez I (IES Jiménez de la Espada de Cartagena); Molisat2 (IES Cañada de las Eras de Molina de Segura) y Orbitaer (IES Salvador Sandoval de Las Torres de Cotillas).

Vázquez subrayó la relevancia de esta iniciativa dentro de la estrategia educativa regional. "Desde el Gobierno regional apostamos por el desarrollo de programas que incentiven la innovación y la excelencia en la enseñanza. CanSat es un claro ejemplo de cómo la educación puede ser transformadora cuando se combina con la experimentación y la práctica", aseguró.