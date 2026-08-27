Más de 800 agentes velerán por la seguridad durante la Feria de Murcia del 3 al 15 de septiembre

Más de 800 agentes reforzarán la seguridad durante la Feria de Murcia del 3 al 15 de septiembre - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más de 800 agentes participarán en el dispositivo especial de seguridad preparado por el Ayuntamiento de Murcia con motivo de la Feria de Murcia 2026, que se celebrará del 3 al 15 de septiembre y contará con refuerzos en puntos de especial afluencia como los Huertos del Malecón, el recinto ferial de La Fica y la Romería de la Fuensanta.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha presidido este jueves la Junta Local de Seguridad, en la que se ha abordado el dispositivo coordinado por Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja para garantizar el desarrollo de los más de 300 actos previstos durante la Feria, según ha informado el Ayuntamiento de Murcia.

La Policía Local activará un plan especial entre el 3 y el 15 de septiembre. En La Fica, 13 agentes coordinados por dos mandos patrullarán el perímetro y se instalará una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano, mientras que los Huertos del Malecón contarán con 78 policías y otra oficina móvil.

Uno de los mayores despliegues se producirá durante la Romería de la Fuensanta, que contará con 320 policías, mientras que durante la bajada de la Virgen participarán 75 agentes.

El dispositivo también contempla refuerzos específicos para los principales desfiles y actos de la Feria, con hasta 70 policías en el Gran Desfile de Moros y Cristianos del 12 de septiembre y 25 en la Ofrenda de Flores y Desfile de Arcabucería del día 13.

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) movilizará 82 profesionales y 23 vehículos, con especial presencia en los espectáculos pirotécnicos y actos multitudinarios.

En la Romería participarán un sargento, dos cabos, diez bomberos y tres conductores. Protección Civil contará con 36 agentes y 13 técnicos y realizará 70 servicios durante la Feria, mientras que Cruz Roja desplegará 60 voluntarios coordinados con Protección Civil.

Además, Protección Civil empleará un dron DJI Matrice 4T para detectar, identificar y geolocalizar personas, vehículos o focos térmicos, con un alcance de hasta 1.800 metros.

La Feria contará también con Puntos Violeta destinados a prevenir y atender posibles situaciones de violencia de género.

El Ayuntamiento ha recomendado a los asistentes extremar la vigilancia de los menores en zonas concurridas, cuidar sus pertenencias, planificar los desplazamientos, utilizar el transporte público y los aparcamientos habilitados y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia en caso de incidente.