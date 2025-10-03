Más de 800 familias de la Región de Murcia se benefician del 'cheque guardería' de la Comunidad

CARTAGENA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La convocatoria de ayudas de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad para las familias que tienen hijos de entre 0 y 3 años matriculados en centros y puntos de Atención a la Infancia de la Región (CAI y PAI) ha permitido apoyar a 804 familias, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

En concreto, la Consejería ha destinado una inversión de 751.588 euros a esta ayuda, más conocida como 'cheque guardería', que supone un apoyo económico para las familias y que, además, favorece la conciliación.

La titular del ramo, Conchita Ruiz, ha informado del número de familias beneficiarias de esta convocatoria 2024 durante una visita al Centro de Atención a la Infancia de La Vaguada, en Cartagena, acompañada de la concejala de Política Social, Igualdad y Familia del Ayuntamiento, Cristina Mora.

Ruiz ha destacado que "estas ayudas contribuyen a aliviar la carga económica de las familias con hijos menores de 3 años, fomentan la igualdad en el acceso a la formación temprana de los y las menores, y, además, promueven la conciliación de la vida familiar y laboral".

También ha señalado que "estos centros, además del periodo lectivo, están abiertos durante el verano o Navidad, por lo que facilitan la organización de las familias, que pueden contar con estos espacios también en esas fechas".

El 'cheque guardería', con un importe máximo de 1.000 euros por menor al año, permite sufragar los gastos de matrícula, alimentación, costes de uniforme y material necesarios para que los menores puedan asistir a cualquiera de los 44 centros o puntos de Atención a la Infancia que hay en la Región y desarrollar las actividades formativas y lúdicas que organizan.

En el caso del Centro de Atención a la Infancia de La Vaguada, en Cartagena, en el que están matriculados 36 niños de 0 a 3 años, se fomenta la atención individualizada de los menores, con un enfoque centrado en su bienestar físico y emocional. Entre sus prioridades se encuentra fomentar el juego libre y una metodología activa, siempre con una colaboración estrecha con las familias.