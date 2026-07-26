Archivo - Más de 800 personas sin hogar recibieron atención municipal en Cartagena durante 2025 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Cartagena atendió, durante 2025, a 806 personas sin hogar y realizó 896 intervenciones a través de los Servicios Sociales municipales. Además, gestionó 5.132 pernoctas en la Hospitalidad Santa Teresa y facilitó 337 desplazamientos para garantizar el acceso a recursos y servicios básicos.

El Ayuntamiento dispone también de dos viviendas de alojamiento temporal con capacidad para ocho personas, han informado fuentes municipales.

La concejal del Área de Política Social, Igualdad y Familia, Cristina Mora, ha destacado que "detrás de cada cifra hay un trabajo profesional, humano y constante de nuestros equipos de Servicios Sociales, que acompañan a las personas más vulnerables desde la cercanía y el compromiso".

"La atención a las personas sin hogar no comienza cuando alguien duerme en la calle. Es un trabajo permanente que implica escuchar, orientar, buscar recursos, coordinar servicios y ofrecer nuevas oportunidades a quienes atraviesan algunas de las situaciones más difíciles que puede vivir una persona", ha señalado la edil.

La concejal ha querido poner en valor la labor que desarrollan los profesionales municipales, que trabajan de forma coordinada con los servicios sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las entidades sociales especializadas.

"Nuestros equipos están ahí todos los días del año, realizando un seguimiento individualizado y ofreciendo alternativas incluso cuando las circunstancias personales hacen que algunas personas rechacen inicialmente la ayuda que se les ofrece", ha explicado.

La atención municipal se completa con el trabajo que desarrollan entidades sociales especializadas como la Fundación AMAS y La Huertecica.

La primera cuenta en Cartagena con un Centro de Día de salud mental con plazas concertadas y autorizadas, además de recursos residenciales con apoyo para personas con enfermedad mental y adicciones en situación de exclusión social.

Por su parte, La Huertecica, con más de cuatro décadas de experiencia, desarrolla programas de atención, rehabilitación e inserción sociolaboral que solo el pasado año acompañaron a 305 personas, facilitando que 65 de ellas accedieran a un empleo.

"Las situaciones de sinhogarismo son complejas y requieren respuestas integrales. No hablamos únicamente de alojamiento, sino también de salud mental, empleo, acompañamiento social y recuperación de la autonomía personal. Por eso es tan importante el trabajo en red que desarrollamos con las entidades sociales", ha añadido Mora.

El Ayuntamiento de Cartagena cuenta en el Presupuesto Municipal de 2026 con una partida específica de 170.000 euros destinada al programa de atención a la exclusión social de transeúntes y personas sin hogar, integrado en las políticas municipales de protección y promoción social, que se complementa con otros recursos y servicios de atención social primaria.

El objetivo, concluye la concejal, "es que ninguna persona deje de encontrar una puerta abierta cuando necesite ayuda. Detrás de cada intervención hay profesionales comprometidos que trabajan para que las personas puedan recuperar su proyecto de vida y volver a mirar al futuro con esperanza".